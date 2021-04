"Dajemy sobie chwilę, aby przekazać te właściwe informacje jeszcze szerzej opinii publicznej niż dotychczas"

Rząd miał zająć się tym projektem ponownie we wtorek, ale rano został on zdjęty z porządku obrad. - Oczywiście ten projekt przez Radę Ministrów zostanie przyjęty jeszcze najprawdopodobniej w tym miesiącu, więc tutaj nie ma zasadniczej zmiany co do terminu. Niezbędne jest jednak, aby wszyscy parlamentarzyści, wszyscy obywatele mieli świadomość co do istoty przyjęcia ustawy o zasobach własnych - powiedział Mueller.