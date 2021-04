"Realne narzędzie szantażowania". Solidarna Polska przeciwna stanowisku rządu

Rząd przyjął we wtorek projekt projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Unii Europejskiej w sprawie jej zasobów własnych. Jeśli ustawę zaakceptuje parlament, oznaczać to będzie zielone światło z Polski dla uruchomienia wielkiego unijnego Funduszu Odbudowy.

Stanowisko Solidarnej Polski

Solidarna Polska przypomina, że "od wielu miesięcy wyrażała zdecydowany sprzeciw wobec negocjowanego na forum Unii Europejskiej pakietu budżetowego, którego elementem jest 'mechanizm praworządności' – rozporządzenie, które umożliwia arbitralne blokowanie należnych Polsce funduszy w procedurze naruszającej unijne traktaty z jednoczesnym przyjęciem zaostrzenia celów klimatycznych UE do 2030 roku, które to cele są bezpośrednio związane z konstrukcją samego budżetu".

"Realne narzędzie szantażowania Polski"

"Istotny krok w kierunku federalizacji Unii Europejskiej"

Twierdzą także, że "dojdzie w tym zakresie do uwspólnotowienia długów, co jest istotnym krokiem w kierunku federalizacji Unii Europejskiej, czyli traktowania jej jako samodzielnego państwa, zamiast - jak dotychczas - wspólnoty suwerennych krajów".

"Zdecydowanie opowiadamy się za dalszym działaniem koalicji"

"Większości z przyznanych nam środków nie będziemy mogli wydać na najbardziej pilne potrzeby kraju, tylko na wyznaczone przez Unię cele. To przede wszystkim projekty służące transformacji energetycznej, których realizacja - ściśle związana z unijnym budżetem - będzie prowadzić do zamykania polskich elektrowni, utraty pracy przez tysiące ludzi, a dla wszystkich Polaków – do wzrostu cen prądu i ciepła. Rodzi to poważne ryzyko spadku konkurencyjności naszej gospodarki, a niemałą częścią dotacji będziemy opłacać bogate unijne kraje, kupując u nich z góry narzucone technologie" – przekonują.