Decyzja o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, by możliwe było uruchomienie unijnego Funduszu Odbudowy, oczekuje na ratyfikację przez polski parlament. 16 lutego rząd zajmował się projektem ustawy w tej sprawie, ale go nie przyjął. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, toczyła się na jego temat dyskusja. Fundusz przewiduje rozdysponowanie kilkuset miliardów euro dla wszystkich krajów UE i musi być ratyfikowany przez wszystkie krajowe parlamenty.

"Mamy nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość uszanuje nasz pogląd"

Kamiński: w normalnym kraju premier, który nie ma większości dla własnej polityki, podaje się do dymisji

- Duża część polityków rządowych odmawia poparcia własnemu premierowi, mówiąc, że to, co zaproponował jest sprzeczne z polskim interesem narodowym. Jednocześnie politycy obozu władzy mówią do opozycji: musicie zagłosować razem z nami za planem odbudowy, bo gdybyście nie zagłosowali, to bylibyście przeciwko polskiemu interesowi narodowemu - mówił wicemarszałek Senatu.