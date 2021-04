Dodatkowe posiedzenie Sejmu o Funduszu Odbudowy, w PiS dyscyplina. "Dopchnąć kolanem ratyfikację"

Sejm zbierze się we wtorek 4 maja na dodatkowym posiedzeniu, by zająć się projektem ustawy o ratyfikacji unijnej decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy. Wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS poinformował, że "w klubie PiS obowiązywać będzie dyscyplina". Wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL ocenił, że obozowi rządzącemu "chodzi o to, aby jak najszybciej dopchnąć kolanem ratyfikację Funduszu Odbudowy".

Zgorzelski: chodzi o to, aby jak najszybciej dopchnąć kolanem ratyfikację Funduszu Odbudowy

Poinformował, że na posiedzeniu Prezydium Sejmu zgłosił wniosek, by głosowanie nad ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację odbyło się na zasadach artykułu 90 konstytucji, czyli większością dwóch trzecich, bo - jak powiedział - "jest to przeniesienie kompetencji państwa polskiego na rzecz organizacji międzynarodowej".

- Pani marszałek uznała inaczej, muszę powiedzieć, że koledzy, którzy na Konwencie łączyli się zdalnie wsparli mnie, ale pani marszałek pozostała nieugięta i stwierdziła, że będzie to procedowane w oparciu o artykuł 89 konstytucji, a więc zwykłą większość - poinformował. - Jest to ewidentne naruszenie konstytucji i może mieć konsekwencje w następnych latach - ocenił Zgorzelski.

Terlecki: będzie dyscyplina w głosowaniu

Rząd przyjął projekt ustawy

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. W środę projekt trafił do Sejmu i został opublikowany na stronach internetowych izby. Według informacji na stronie sejmowej, w czwartek został on skierowany do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych.