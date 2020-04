Fundusz Medyczny prezydenta Dudy ofiarą koronawirusa

- Zaprosiłem ministra zdrowia, pana prof. Łukasza Szumowskiego, by omówić na bieżąco i jak najszybciej sprawę, o której mówimy od piątkowego wieczoru: utworzenia specjalnego funduszu medycznego, którego kwota roczna wyniesie 2 mld 750 mln zł. (...) Bardzo dziękuję panu ministrowi, że mimo tego, że dzisiaj jest niedziela, przyjechał do mnie rano i mogliśmy omówić tę kwestię - jeszcze 8 marca w sprawie powstania Funduszu Medycznego panował pośpiech, a prezydent oraz minister zdrowia zorganizowali specjalną konferencję w dzień wolny od pracy, żeby poinformować o jego powstaniu.

Skutek uboczny miliardów dla TVP

To właśnie podczas tej konferencji po raz pierwszy pojawił się wątek funduszu medycznego. Morawiecki wspominał, że rozmawia o nim z prezydentem. I że wkrótce będą komunikowali szczegóły tego pomysłu.

Ani Duda, ani Szumowski nie zdradzili podczas konferencji, skąd mają pochodzić pieniądze na nową inicjatywę. Ale z wypowiedzi prezydenta wynikało, że pomysł jest przemyślany i zaawansowany. - Do tej pory rozmawialiśmy tylko w zasadzie o pieniądzach, bo szukaliśmy ich, ile będzie możliwe, żeby skierować na ten cel - to omawiałem z panem premierem. Ale dzisiaj spotkanie z panem ministrem i te kwestie merytoryczne, już czysto medyczne - mówił Andrzej Duda.

- My w Ministerstwie Zdrowia tworzymy już zespoły do opracowania tego projektu. Będziemy jak najszybciej przedkładali Radzie Ministrów i potem mam nadzieję parlamentowi do procedowania konkretne akty prawne związane z tym Funduszem Medycznym - zapewniał w Pałacu Prezydenckim minister Łukasz Szumowski.