Sejm uchwalił nowelizację ustawy o funduszu kompensacyjnym. Przeciwko tylko Konfederacja

Pomiędzy Borysem Budką i Przemysławem Czarnkiem doszło w Sejmie do ostrej wymiany zdań. Poszło o wiceministra sportu Łukasza Mejzę. Lider KO mówił, że Jarosław Kaczyński odpowiada za karierę Mejzy i "za cenę władzy dopuścił do rządzenia ludzi o tak szemranej przeszłości". - Pan poseł jak przemawia, to dokładnie przypomina Wiesława Gomułkę. (...) Takich głupot jak on, to nikt nie opowiada z tej mównicy - odpowiadał szef MEiN Przemysław Czarnek