Fundacje spółek Skarbu Państwa wśród chętnych do prowadzenia kampanii referendalnej

Partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne mają prawo do bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych na kampanię referendalną. O zamiarze skorzystania z tego prawa muszą zawiadomić PKW do 5 września.

Do PKW zgłosiły się także m.in.: Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, Fundacja Wolności, Stowarzyszenie "Republikanie", Polskie Towarzystwo Geostrategiczne, Fundacja Dobre Państwo, Komitet Obrony Demokracji, Stowarzyszenie Amnesty International , Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR, Stowarzyszenie "Straż Narodowa", Akcja Demokracja, Stowarzyszenie RKW - Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy.

Kto jest uprawniony do udziału w kampanii referendalnej

Podmiotami uprawnionymi do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych są partie polityczne (pod warunkiem, że w ostatnich wyborach do Sejmu partia otrzymała co najmniej 3 proc. głosów, jeśli samodzielnie tworzyła komitet wyborczy lub 6 proc., jeśli wchodziła w skład koalicji wyborczej).

Podmioty muszą zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą do 5 września o zamiarze skorzystania z prawa do udziału w kampanii referendalnej. Jest to procedura podobna do rejestracji komitetów wyborczych w wyborach. Prawo do bezpłatnego rozpowszechniania audycji referendalnych będą miały podmioty, które otrzymają od PKW zaświadczenie.