Fundacja TVN "Nie jesteś sam" z nagrodą Fundacji KIDS

Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali przyznał nagrody w ramach konkursu "Dziecięcy szpital przyszłości". Fundacja TVN "Nie jesteś sam" została nagrodzona w kategorii Partner Transformacji. Jak podkreślają organizatorzy, w tej kategorii chcą "docenić tych, których innowacyjne rozwiązania, wiedza, zaangażowanie i środki w największym stopniu przyczyniają się do zmian na lepsze w dziecięcych szpitalach".

Członek zarządu Fundacji TVN "Nie jesteś sam" Dominika Świerczewska przyznała, że otrzymanie nagrody Fundacji KIDS to wielkie, ale jednocześnie miłe zaskoczenie. – Wspaniała kategoria. Współpracujemy z wieloma szpitalami i wspieramy Centrum Zdrowia Dziecka od wielu lat, a teraz pracujemy nad ogromnym projektem, flagowym projektem Fundacji TVN na 20-lecie – podkreśliła.

- Ruszyła budowa pierwszego centrum psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce, które będzie się mieściło na terenie Centrum Zdrowia Dziecka – przekazała Dominika Świerczewska. – W tej chwili jest wielka dziura w ziemi. To będzie ogromny budynek, będzie miał 6 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, z czego 3,5 tysiąca to będzie centrum psychiatrii dzieci i młodzieży, a reszta to będzie przeniesione centrum onkologii, które się nie mieści w starym budynku – dodała.