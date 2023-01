Czarnek o zakupie willi z pieniędzy od ministerstwa: jest burza, bo środki nie trafiły do lewackich organizacji

Czarnek: fundacja przedstawiła znakomity projekt edukacyjny

Minister edukacji Przemysław Czarnek w rozmowie z Onetem powiedział, że fundacja Polska Wielki Projekt jest jednym z ponad 40 beneficjentów programu skierowanego do podmiotów wspierających edukację. - Wszystkie tego typu programy zawierają zobowiązania trwałości projektu na okres minimum pięciu lat. Wszystkie środki unijne dzielone w tego typu programach zawierają takie postanowienia. Co w tym dziwnego? Gdzie tu sensacja? - pytał.

Twierdził, że fundacja Polska Wielki Projekt jest znana od kilku lat ze swej zakrojonej na szeroką skalę działalności. - Przedstawiła znakomity projekt edukacyjny dla młodzieży. I to projekt o charakterze międzynarodowym, dotyczący idei Trójmorza - ocenił Czarnek, zaznaczając, że pieniądze przekazane przez MEiN na ten cel "i tak trafiają do Skarbu Państwa, a nie w ręce prywatne". Odnosząc się do informacji o tym, że w radzie programowej fundacji zasiada między innymi minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, a także europosłowie PiS Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko, Czarnek przekonywał, że "w tej fundacji nie ma żadnej rady programowej". Zdaniem ministra to, że społecznie udzielały się w niej takie osoby jak Krasnodębski czy Legutko, "tylko uwiarygodnia ten projekt".