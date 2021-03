Premier Morawiecki i upadek "imperium zła". Polska Fundacja Narodowa pokazała spot

Premier Mateusz Morawiecki w roli głównej w nowym klipie Polskiej Fundacji Narodowej, przedstawiany jest jako osoba, która przyczyniła się do upadku "imperium zła". Politycy pytają, na co idą publiczne pieniądze. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Premier Mateusz Morawiecki wchodzi na wieżę zamkową. Podróż przez piękny, bezpieczny i nowoczesny kraj - jak informuje Polska Fundacja Narodowa - to drugi spot z promocyjnej serii filmu "Poland: the Royal Tour". Morawiecki, jak dowiadujemy się z nagrania, "przeciwstawił się prześladowcom i przyczynił się do upadku 'imperium zła'".