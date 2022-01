Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Rzecznik Praw Dziecka współpracują w sprawie analizy przypadków krzywdzenia dzieci

Szredzińska mówiła, że współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka ma dotyczyć analizowania śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci w systemowy sposób. - Chodzi o to, żeby wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło i patrzeć, co możemy zrobić lepiej, żeby zwiększyć szanse na to, żeby nie doszło do kolejnej śmierci dziecka - wyjaśniła.