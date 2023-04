"Jedna ustawa mogłaby uzupełnić tę lukę"

Fundacja chce ustawy o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży

Według Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę nadszedł czas, by to zmienić. Na początku praktycznie toczącej się już kampanii wyborczej organizacja złożyła w Sejmie petycję do polityków, w której postuluje, by bezpieczeństwo dzieci było tematem priorytetowym kampanii. Proponuje też nową, kompleksową ustawę o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży.