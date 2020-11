Bodnar o zatrzymaniu fotoreporterki: naruszenie zasady konstytucyjnej, absolutny skandal

Jest to naruszanie standardów wolności słowa, wolności mediów, ale to jest także naruszanie zasady konstytucyjnej - powiedział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar o zatrzymaniu fotoreporterki Agaty Grzybowskiej podczas protestu przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jak dodał, "konstytucja wyraźnie stanowi, że Rzeczpospolita zapewnia wolność działania środków masowego przekazu".

W poniedziałek po południu przed ministerstwem edukacji narodowej odbył się protest pod hasłem "Wolna aborcja i wolna edukacja!". Już na samym początku doszło do starcia z policją i zatrzymań. Wśród zatrzymanych była dziennikarka agencji RATS Agata Grzybowska. Pytany o to zatrzymanie rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak powiedział, że osoba, która została zatrzymana w związku z naruszeniem nietykalności, to właśnie fotoreporterka.

Zatrzymanie fotoreporterki Agaty Grzybowskiej Andrzej Hulimka/Forum

Agata Grzybowska skomentowała sprawę na Facebooku. Jak twierdzi, została zaatakowana przez funkcjonariusza. "Kiedy wykonywałam swoją pracę, fotografując protest pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, zostałam zaatakowana przez policjanta (tylko dlatego, że robiąc zdjęcie, błysnęłam mu w twarz fleszem), a następnie mimo okazania legitymacji prasowej, siłą wrzucona do radiowozu, gdzie próbowano mi wmówić, że to ja byłam agresywna. Zostałam przewieziona na komendę na Wilczej, gdzie oskarżono mnie o naruszenie nietykalności osobistej policjanta. Usiłowano mnie 'podejść', żebym przyznała się do winy" – napisała Grzybowska.

Agata Grzybowska przed komendą policji Radek Pietruszka/PAP

Do tej sprawy we wtorek odniósł się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. - Widać na zdjęciach, że legitymacja jest znana policjantom i, że ta fotoreporterka jest zatrzymana to jest absolutny skandal, naruszanie standardów wolności słowa, wolności mediów, ale to jest także naruszanie zasady konstytucyjnej - mówił.

Jak dodał, "konstytucja wyraźnie stanowi, że Rzeczpospolita zapewnia wolność działania środków masowego przekazu". - I właśnie kierując się taką zasadą ustrojową nie powinno się dziennikarzy zatrzymywać, kiedy oni wykonują swoją pracę - powiedział Bodnar.

Tak wyglądała interwencja policji wobec fotoreporterki OKO.press

Bodnar o nieobecności przedstawicieli MSWiA i policji na posiedzeniu senackiej komisji: bardzo lekceważące podejście w stosunku do obywateli

Adam Bodnar skomentował też nieobecność na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawicieli Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, podczas której mieli informować o działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji wobec uczestników demonstracji, która miała miejsce w Warszawie w dniu 18 listopada.

Jak przyznał, "widać różnicę między tym, co mieliśmy w czerwcu, a jak obecnie wygląda debata na temat przemocy i brutalności ze strony policji". - Pamiętam, że jak rozważaliśmy różne kwestie związane z zatrzymaniami przedsiębiorców oraz używania środków przymusu bezpośredniego przez policję po wydarzeniach majowych, czyli po wszystkich demonstracjach, które się odbywały 8, 16 i 23 maja, wtedy zarówno policja, jak i przedstawiciele MSW się meldowali w Senacie - mówił RPO.

RPO o zatrzymaniu fotoreporterki: absolutny skandal TVN24

Jak wyjaśniał, "tłumaczyli, wchodzili w dyskusję na ten temat, wręcz nawet zapewniali, że działania ze strony policji były profesjonalne i adekwatne do sytuacji".

- Teraz ta dyskusja nawet nie jest podejmowana, co moim zdaniem świadczy o tej eskalacji, czyli podejściu na zasadzie takiej, że "możemy sobie pozwolić na więcej, bo i tak nie będzie miał nas kto z tego rozliczyć". Uważam, że jest to bardzo lekceważące podejście w stosunku do obywateli i konieczności przestrzegania praw obywatelskich w kontekście interwencji dokonywanych przez policję - dodał.

Autor:pp//now

Źródło: TVN24