"Folwark ministra Czarnka". Posłanki opozycji przeprowadziły kontrole

Najpierw była ankieta

Ale badań było więcej

Nikt nie zajrzał do badania

Była minister edukacji Krystyna Szumilas przypominała: - To, co spowodowało, że ten projekt stał się sławny, to ankiety skierowane do 13-latków, starszych uczniów i dorosłych. Postanowiłyśmy sprawdzić, co się stało z tymi ankietami, bo co prawda ministerstwo poinformowało, że zostały zmienione, ale na stronie projektu nie można tego zobaczyć - dodała.

W ministerstwie nie czytali

Posłanki ustaliły za to, że to Artur Górecki, dyrektor w MEiN wysłał maila o ankietach do kuratoriów oświaty, polecając ich rozesłanie. - Przy okazji lex Czarnek tak dużo mówimy o nadzorze pedagogicznym, tymczasem okazało się że na 16 kuratoriów 12 z nich wysłało dalej to polecenie do dyrektorów szkół. I ani Artur Górecki, ani nikt w tych kuratoriach nie miał wtedy pojęcia, co jest w tych ankietach. Nie zainteresowali się, jakie to badanie i jakie treści promuje - zauważyła Lubnauer. I dodała: - Kuratoria nie zajrzały do ankiet, bo miały przecież list z ministerstwa. Co zrobiły kuratoria w sprawie ankiety? Z zasłoniętymi oczami przesłały do szkół listy promujące badania, których w ogóle nie widziały. Takie polecenie od ministerstwa może dać złudne poczucie rodzicom, ze ankieta jest dla ich dzieci bezpieczna. A tak nie było.