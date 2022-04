Musztarda nie rosyjska, a ostra. Pierogi nie ruskie, tylko ukraińskie. Firmy zmieniają nazwy produktów

czytaj dalej

Antoni Macierewicz, przepraszając za to, że raporcie z badania katastrofy smoleńskiej opublikowano nieocenzurowane zdjęcia ofiar, napisał, że to "niedopuszczalny błąd". Generał Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, stwierdził jednak w TVN24, że to było "zupełnie świadome działanie". - Takie pomyłki się nie zdarzają, zwłaszcza w sytuacji, kiedy raport jest tak długo przygotowywany - ocenił. Jego zdaniem były szef MON, przedstawiając raport w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, "przeszarżował".