Finlandia i Szwecja w NATO? "W wymiarze regionalnym to byłby przewrót kopernikański"

Przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO to w wymiarze regionalnym byłby przewrót kopernikański - ocenił w "Faktach po Faktach" Adam Balcer, politolog z Kolegium Europy Wschodniej. W ocenie byłego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława Cieniucha, obydwa państwa "wiedzą o nieprzewidywalności polityki rosyjskiej", a inwazja Rosji na Ukrainę utwierdziła w nich to przekonanie.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto złożył w czwartek wspólnie z premier kraju Sanną Marin deklarację w sprawie gotowości państwa do wstąpienia do NATO. Wkrótce o ewentualnej przyszłości w Sojuszu zdecydują również władze Szwecji, w której w piątek przedstawiono specjalny raport rządu i opozycji dotyczący nowej strategii bezpieczeństwa kraju.

Do sprawy odnieśli się goście sobotnich "Faktów po Faktach" - generał Mieczysław Cieniuch, były ambasador RP w Turcji i były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, oraz Adam Balcer, politolog z Kolegium Europy Wschodniej.

Finlandia i Szwecja w NATO "to byłby przewrót kopernikański"

Zdaniem Adama Balcera przystąpienie obydwu państwo do NATO, to "w wymiarze regionalnym byłby przewrót kopernikański". - Z perspektywy układu sił na Morzu Bałtyckim członkostwo tych dwóch krajów, ze względu na ich położenie, potencjał militarny i chęć rozwijania tego potencjału, to wszystko powoduje, że dla nas, dla Polski, dla krajów bałtyckich to byłoby bardzo pozytywne wydarzenie i bardzo by wzmocniło nasze bezpieczeństwo i wzmocniło pozycję NATO w regionie – powiedział.

Gość TVN24 zauważył, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia to państwa o dużym potencjale militarnym, który po wejściu do Sojuszu prawdopodobnie byłby rozwijany.

Obydwa kraje "wiedzą o nieprzewidywalności polityki rosyjskiej"

Generał Cieniuch zauważył, że "historia Finlandii jest dosyć bogata w konfrontację rosyjsko-fińską". - Ta neutralność [Finlandii – red.] została troszeczkę wymuszona jako wynik II wojny światowej. Finlandia bardzo dobrze rozumie politykę rosyjską, rozumie zagrożenia, jakie ze strony Rosji płyną – powiedział.

- Obydwa kraje mają bardzo wysoką pozycję na arenie międzynarodowej jako państwa neutralne, ale zarówno jedni, jak i drudzy wiedzą o nieprzewidywalności polityki rosyjskiej i czują się z tego powodu mocno zagrożone. Zdarzenia w Ukrainie ich jeszcze bardziej o tym przekonują – dodał.

Generał podkreślił, że do momentu przystąpienia państw do Sojuszu prawdopodobnie otrzymają one gwarancje bezpieczeństwa. - Sam proces przystąpienia do Sojuszu oczywiście może być dosyć długi - mam na myśli miesiące - i w tym okresie te państwa będą mogły się liczyć z jakimś zwiększonym zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej - mówił gość TVN24.

Zaznaczył jednak, że "te państwa słyną z tego, ze mają dobrze zdefiniowaną politykę zagraniczną". - Niełatwo podejmują decyzje, ale też niełatwo się z podjętej decyzji wycofują - dodał.

Autor:ft/tr

Źródło: TVN24