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Polska

Finansowanie Konfederacji Korony Polskiej. Jest zawiadomienie do prokuratury

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Grzegorz Braun
Łoboda: Braun powinien być na marginesie polskiego życia politycznego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
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Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie finansowania Konfederacji Korony Polskiej. Zdaniem zawiadamiającego fundacja założona przez Grzegorza Brauna miała finansować działalność partii z pieniędzy z 1,5 procent podatku.

Informację o skierowaniu zawiadomienia podał rzecznik rządu Adam Szłapka. "Dyrektor NIW-CRSO zawiadamia prokuraturę w sprawie Fundacji Osuchowa i finansowania działalności Konfederacji Korony Polskiej. Kontrola wykazała, że fundacja finansowała wydarzenia i działania polityczne partii Grzegorza Brauna wykorzystując pieniądze z 1,5 procent podatku" - napisał Szłapka na X.

Informację o złożeniu zawiadomienia potwierdziło biuro komunikacji i analiz Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wyniki kontroli fundacji Grzegorza Brauna

Jak wskazało biuro, Fundacja Osuchowa posiada status organizacji pożytku publicznego, co daje jej możliwość między innymi pozyskiwania środków z 1,5 procent podatku. Jak zaznaczono, organizacje o tym statusie podlegają szczególnemu nadzorowi i kontroli.

Na stronie fundacji wskazano, że została ona założona przez Grzegorza Brauna w 2015 roku, a jej podstawowym celem jest wspieranie organizacji Pobudka w realizacji programu "Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica". Pracami fundacji, według informacji na stronie, kieruje poseł Włodzimierz Skalik, który jest też odpowiedzialny za produkcję filmu "Gietrzwałd 1877".

Według dyrektora NIW-CRSO Michała Brauna, wyniki zleconej kontroli w sprawie Fundacji Osuchowa "wskazują, że organizacja skupia się przede wszystkim na wsparciu działań partii Konfederacja Korony Polskiej oraz inicjatyw politycznych Grzegorza Brauna, Włodzimierza Skalika i innych osób z nimi związanych".

Biuro stwierdziło, że Grzegorz Braun oraz poseł Włodzimierz Skalik "uczynili z Fundacji Osuchowa narzędzie finansowania partii politycznej". "Politycy wykorzystywali mechanizm 1,5 procent podatku do finansowania działań partyjnych oraz działań stojących w sprzeczności z ideą pożytku publicznego" - powiedział dyrektor NIW-CRSO na konferencji prasowej pod Prokuraturą Krajową cytowany w komunikacie.

Fundacja "finansowała działania nagłaśniane przez Konfederację Korony Polskiej jako wydarzenia partyjne"

W ocenie dyrektora NIW-CRSO jednym z najważniejszych przykładów wskazanych w zawiadomieniu jest produkcja i dystrybucja filmu "Gietrzwałd 1877. Wojna światów", który został zrealizowany przez Fundację Osuchowa i sfinansowany ze środków, które organizacja otrzymała z 1,5 procent podatku. "W czasie kampanii wyborczej i po niej film pokazywano w całym kraju (…). Projekt promowała Konfederacja Korony Polskiej, a jako producenta wskazywano posła Skalika" - podkreślono.

Ponadto w ocenie dyrektora NIW-CRSO, fundacja "finansowała działania nagłaśniane przez Konfederację Korony Polskiej jako wydarzenia partyjne". To dotyczyć ma między innymi Zjazdu Tysiąclecia Korony Królestwa Polski, który odbył się 18 października 2025 roku w Skaryszewie.

Według biura ze sprawozdania fundacji wynika, że była ona współorganizatorem imprezy i zapewniała między innymi transport wyposażenia, zaplecze recepcyjne, scenę, oświetlenie oraz sprzęt audio-wideo. Wydarzenie było też promowane na oficjalnych kanałach partii jako przedsięwzięcie polityczne.

Prócz tego, zdaniem biura fundacja wspierała działania Fundacji Polskie Veto, która podejmuje między innymi działania dezinformacyjne i antyszczepionkowe, czy wspiera inicjatywy Stowarzyszenia Stop NOP, które wydaje serię książek "Fałszywa pandemia" oraz prowadzi akcje dezinformacyjne na temat szczepień.

OGLĄDAJ: "Państwo zapomniało, że ma narzędzia delegalizacji partii"
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Źródło: PAP
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Tagi:
Grzegorz BraunKonfederacjaNarodowy Instytut Wolności
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