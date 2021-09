Finansowanie kampanii wyborczej Michała Dworczyka. Kolejne maile wychodzą na jaw

Donatorami Dworczyka osoby zasiadające w zarządach spółek Skarbu Państwa

Zależności między finansowaniem komitetu wyborczego a stanowiskami

- Jest to swego rodzaju transakcja, tolerowana przez prawo, a w historii zdarzało się, że partie polityczne próbowały to nawet sobie uregulować – zwraca uwagę dr hab. Grzegorz Makowski. - Jak ktoś pogrzebie w pamięci, to może sobie przypomnieć sławną historię weksli w Samoobronie albo uchwale PSL z 2013 roku, która ustanawiała pewien cennik – dodaje.

Nad spółkami państwowymi czuwa specjalne ministerstwo, którego szef, gdy opozycja chciała go odwołać, mówił: "Udało nam się doprowadzić do tego, że spółki Skarbu Państwa służą obywatelom, a nie wąskiej grupie menadżerów, którzy głównie zarabiali w spółkach miliony, a społeczeństwo nie miało z tego żadnej korzyści".

Donatorzy Dworczyka odmawiają komentarza

- To, co robi Prawo i Sprawiedliwość tutaj, to jest podniesienie progów finansowych. Znacznie więcej tych pieniędzy płynie od ludzi związanych z partią do tej partii przy okazji kampanii wyborczych – podkreśla dr Jan Misiuna.