Najwyższa pora, żebyśmy ten grzeszny Kościół, który przez lata nas spowiadał, my jako Polki i Polacy wyspowiadali - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 kandydat Lewicy na prezydenta, europoseł Robert Biedroń. Nawiązał w ten sposób do problemu tuszowania pedofilii w Kościele. Stwierdził także, że "Polska w wielu kwestiach przypomina dziś Watykan".

Biedroń: nadszedł czas, abyśmy wyspowiadali Kościół z jego grzechów

O problemie pedofilii w polskim Kościele mówił w "Kropce nad i" w TVN24 kandydat Lewicy na prezydenta, europoseł Robert Biedroń. - To był bardzo smutny i drastyczny film, ale dobrze, że tego typu filmy są robione - mówił.

- Wielu polityków przez lata chowało głowy w piasek. Dawało tym samym przyzwolenie na zło czynione przez księży. Dzisiaj nadeszła najwyższa pora, żebyśmy ten grzeszny Kościół, który przez lata nas spowiadał, my jako Polki i Polacy wyspowiadali. Ten Kościół ma na sumieniu tak wiele zła, tak wiele niegodziwości. Jest jedyną instytucją na świecie, która stworzyła system, mechanizm ukrywania przestępców w sutannach, którzy gwałcą dzieci. Nie ma innej instytucji na świecie, która w tak sprawny sposób ukrywałaby tego typu przestępstwa - kontynuował.

"Wszyscy politycy od 1989 roku praktycznie klęczeli przed biskupami"

Biedroń mówił również o stosunku polityków do instytucji Kościoła.

- Wszyscy politycy od 1989 roku praktycznie klęczeli przed biskupami. Bali się Kościoła, bo liczyli zawsze na jego poparcie. Zawsze to nie był odpowiedni moment, żeby załatwić te wszystkie niepozałatwiane sprawy - mówił przedstawiciel Lewicy.

"Polska w wielu kwestiach przypomina dziś Watykan"

Biedroń stwierdził, że "Polska w wielu kwestiach przypomina dziś Watykan". Jego zdaniem jako przykłady można wskazać podejście do zakazu przerywania ciąży, do środków antykoncepcyjnych i ukrywanie pedofilii. - Polska w tym wszystkim przypomina jedno jedyne państwo na świecie. Ten kraj się nazywa Watykan - mówił dalej europoseł.

- Czy to nie jest sytuacja patologiczna, że w 2020 roku, w sercu Unii Europejskiej, w państwie, które powinno być świeckie i demokratyczne, mamy do czynienia z tak olbrzymią i niepohamowaną władzą Kościoła? Musimy to uporządkować - podkreślił Biedroń.