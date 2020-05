- Jestem przekonany, że w całej Polsce jest wielu niezależnych prokuratorów, którzy chętnie by się zajęli takimi sprawami, natomiast czasami muszą je po prostu umarzać, bo procedury i przepisy są jakie są - mówił w TVN24 Marek Sekielski, współtwórca filmu "Zabawa w chowanego" o przypadkach pedofilii w polskim Kościele. Odniósł się do faktu, że tego rodzaju przestępstwa mogą ulec przedawnieniu po ukończeniu przez pokrzywdzonego 30. roku życia. Wskazał, że ten wiek jest "barierą, która zdecydowaną większość tych spraw ucina".

"Człowiek dopiero w jakimś wieku musi przejść wewnętrzną przemian"

- Jestem przekonany, że w całej Polsce jest wielu niezależnych prokuratorów, którzy chętnie by się zajęli takimi sprawami, natomiast czasami muszą je po prostu umarzać, bo procedury są jakie są, przepisy prawa są jakie są. Ten 30. rok życia pokrzywdzonego to jest taka bariera, która zdecydowaną większość tych spraw ucina, dlatego że - jak twierdzą psychologowie - człowiek dopiero w jakimś wieku musi przejść wewnętrzną przemianę i dojrzeć do tego, żeby zacząć otwarcie mówić o tym problemie przed kimkolwiek - wskazywał.