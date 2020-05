"Pora, żebyśmy skutecznie wyspowiadali Kościół z jego grzechów". Politycy o filmie Sekielskich

Chyba podobnie jak wy wszyscy, jestem wstrząśnięty. Najbardziej wstrząsające jest to, że przez lata, ale także po ostatniej projekcji filmu braci Sekielskich, niewiele zostało zrobione - powiedział kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Odniósł się do drugiego filmu dokumentalnego braci Tomasza i Marka Sekielskich o pedofilii wśród księży "Zabawa w chowanego". - Film pokazuje, jak pilna jest konieczność rozliczeń nie tylko księży pedofilów, ale też i biskupów - skomentował inny kandydat na prezydenta, Szymon Hołownia.

"Wstrząśnięci jesteśmy za każdym razem"

- Chyba nadszedł najwyższy czas, żebyśmy zrobili to, co Kościół katolicki robił nam przez lata. Kościół przez lata chciał spowiadać nas. Pora, żebyśmy skutecznie wyspowiadali Kościół z jego grzechów - stwierdził Biedroń.

Hołownia: to jest po prostu porażające

Dodał, że nie rozumie, dlaczego istniejąca w Polsce państwowa komisja do spraw wyjaśniania przestępstw pedofilskich nie działa. - Od wielu miesięcy nie można powołać do niej ani jednego członka - mówił Hołownia. - Dlaczego tak się dzieje? Państwo polskie uzyskałoby narzędzie do wpływu na różne wspólnoty, na różne grupy do tego, żeby na bieżąco od strony państwa, którego jesteśmy obywatelami, kontrolować tego typu sytuacje i bronić tych, którzy są najsłabszymi obywatelami Rzeczpospolitej - podkreślił.