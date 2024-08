"Fikcyjne zatrudnienie" byłej ministry sportu. Zarobiła prawie 440 tysięcy, a przez blisko 500 dni nie było jej w pracy

czytaj dalej

Na początku września prezydent Rosji Władimir Putin uda się z oficjalną wizytą do Mongolii - przekazał w czwartkowym komunikacie Kreml. Według niezależnego rosyjskojęzycznego portalu The Moscow Times, będzie to pierwsza wizyta Putina w kraju, który powinien go aresztować na podstawie nakazu wydanego w 2023 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.