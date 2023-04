Fikcyjna postać laureatką plebiscytu organizowanego przez Polskę Press. "Istniała jedynie w zgłoszeniu"

Sieć Obywatelska Watchdog Polska poinformowała, że nieistniejąca, stworzona całkowicie przez sztuczną inteligencję kandydatka zgłoszona przez organizację do nagrody Osobowość Roku 2022, uzyskała to wyróżnienie, co oznacza, że kandydatury nawet nie zweryfikowano. Tytuł przyznawały należące do Polska Press redakcje "Dziennika Bałtyckiego" oraz "Głosu Dziennika Pomorza".