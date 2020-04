Udział stacjonarny

Weźmy na przykład konferencje prasowe premiera. Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, organizowane są one: "co do zasady - bez stacjonarnego udziału mediów". Czyli konferencja prasowa, co do zasady, odbywa się bez prasy. Ta formuła wydaje mi się trafna i odkrywcza. Dzięki niej, w obecnej trudnej sytuacji wymagającej najwyższego skupienia, premier Morawiecki może snuć swoje baśnie przez nikogo nieniepokojony. Pytania reporterów nie zakłócą toku jego myśli. Premierowi nie pomylą się numery tarcz, filarów i etapów.