Piosenka o mojej Warszawie

Tymczasem, zanim taka książka powstanie i ją przeczytam nie będę przed Państwem udawał, że byłem wśród pionierów, którzy do Warszawy przywędrowali, forsując zamarzniętą Wisłę po lodzie, w styczniu 1945 roku. Przyjechałem – jak na tamte czasy – elegancko, bo pociągiem od strony Lublina, jesienią 1945 roku. Mama oczarowała obsługę parowozu i zostałem ulokowany w węglarce, czyli tej części lokomotywy, w której jechał węgiel. O ile pamiętam, podróż trwała blisko dwa dni, ale dotarliśmy do Warszawy na tyle wcześnie, że rok szkolny 1945/1946 rozpocząłem w szkole na Powiślu, na rogu Dobrej i Drewnianej.

Budynek w stylu pruskim bardziej pasujący do - na przykład - Poznania, niż ciężko zrusyfikowanej Kongresówki, stoi do dziś, niemal naprzeciwko zabudowań dawnej elektrowni zamienionej w szykowne centrum handlowe. Zgodnie z modą na przemysłową surowość Powiśle, opisywane w "Lalce" jako siedlisko nędzy i brudu, stało się eleganckim adresem.

"Stan rodzinnego miasta to dla Lauterbacha jeden wielki wstyd" - pisze Piątek. A książeczka to, zdaniem Piątka "/…/ jeden wielki lament, litania problemów, które nabrzmiewały, odkąd Warszawa stała się naprawdę dużym miastem i przestała sobie ze sobą radzić".

Na obronę Warszawy można powiedzieć, że naprawdę żadne wielkie miasto świata nie radzi sobie ze swoimi problemami. Popatrzmy co się dzieje w Mexico City, Nowym Yorku, Delhi albo w Moskwie. Jednak Warszawa w skali świata nie jest wielkim miastem, a problemy ma jakby była. Ma na przykład korki, jakby była wielkim miastem, ma dzielnice, do których trudno dojechać. Ma też zabudowę (ma jej coraz więcej), w której nie chce się żyć. I ta zabudowa to zasługa przedsiębiorców budowlanych zarabiających pieniądze na warszawskim chaosie budowlanym. Nie tylko zresztą warszawskim, bo zjawisko jest ogólnopolskie. Mam wrażenie, że chaos budowlany, na który tak łatwo narzekać zawdzięczamy potencjałowi korupcyjnemu, którym dysponują przedsiębiorcy budowlani. Mieszkanie, jako inwestycja, stało się walutą obiegową we wszystkich miastach polski, dużych i małych. Bez względu na to, kto rządził naszym krajem. Lewica czy prawica, postkomuniści czy solidarnościowcy.