Fałszywe zgłoszenie a "najwyższy priorytet dla interwencji". Jak działają służby

Interwencja w domu członka rodziny prezydenta. Zieliński o procedurach służb
Trwa dyskusja w sprawie działania służb w związku z interwencją w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Doszło do niej po fałszywym zgłoszeniu. O procedurach służb i tym, co jest dla nich "najwyższym priorytetem" mówił dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński. Jak wskazywał, około 80 procent wezwań okazuje się prawdziwych.

W sobotę wieczorem służby po fałszywym zgłoszeniu siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które - jak podał szef MSWiA Marcin Kierwiński - należy do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Jeszcze w nocy odbyła się pilna narada w resorcie spraw wewnętrznych i administracji z udziałem szefów służb. W niedzielę rano miała miejsce odprawa rządu i przedstawicieli służb zwołania przez premiera Donalda Tuska. W poniedziałek szef BBN Bartosz Grodecki oświadczył, że prezydent Nawrocki oczekuje wyjaśnień ws. interwencji. To kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie.

O tym, jak wyglądają procedury w przypadku otrzymania przez służby ratunkowe zgłoszenia o zagrożeniu życia, mówił dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński. - To jest najwyższy priorytet dla interwencji i dla oficera dyżurnego, który kieruje od tego momentu operacją - powiedział. Jak wyjaśnił, akcja jest monitorowana przez oficera dyżurnego, ale na miejscu wszelkie decyzje podejmuje dowódca operacji.

Około 80 procent wezwań jest prawdziwych

Zieliński zaznaczył, że operator odbierający zgłoszenie musi działać w ten sposób, aby chronić ludzkie życie i nie pozwolić na zbędną zwłokę. Wskazał też, powołując się na statystyki, że nawet ponad 80 procent wezwań rzeczywiście dotyczy ochrony życia. Takie dane podał też w "Rozmowie Piaseckiego" wiceszef MSWiA. - Dowodzący oddziałem czy pododdziałem straży pożarnej strażak o tym wie (...). Oczywiście jest w kontakcie ze swoją komendą, oficerem dyżurnym - powiedział dziennikarz.

- Myślę, że jeżeli gdzieś mielibyśmy szukać tutaj problemu, to pytanie, czy ten adres nie powinien być w specjalnej puli adresów. Oficer dyżurny komendy wojewódzkiej policji czy straży wpisując go, widziałby, że musi się natychmiast skontaktować ze Służbą Ochrony Państwa - opisywał Zieliński.

Dopytywany o istnienie takiej bazy, wyjaśnił, że dotyczy ona nieruchomości, które "korzystają z ochrony bieżącej, stałej".

W niedzielnych "Faktach po Faktach" w TVN24 o sprawie tej mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Tłumaczył, że mieszkanie, którego dotyczyła interwencja "nie było zgłaszane ani przez pana prezydenta, ani przez jego urzędników do tego, aby było mieszkaniem, w którym na stałe przebywa pan prezydent". - Nie podlega jako takie ochronie SOP-u - wyjaśnił.

"Lepsza jest czasem nadgorliwość"

Zieliński ocenił, że w przypadku zgłoszeń "lepsza jest czasem nadgorliwość". - Po prostu trzymanie się przez funkcjonariuszy solidnie wypracowanego algorytmu działań, które muszą podjąć niezależnie od tego, kogo dotyczy ta interwencja - stwierdził.

Zwrócił też uwagę, że "jest jednak wyraźny sygnał z Komendy Głównej Policji, że policjanci wypracowali obiecujący trop dotyczący sprawców ostatnich wydarzeń". Zaznaczył jednak, że chodzi o cyfrowe ślady, łatwo jest trop zmylić.

W poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceszef MSWiA Czesław Mroczek poinformował, że czynności w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w sprawie fałszywych zgłoszeń są "zaawansowane" i "w najbliższych dniach będziemy mogli więcej na ten temat powiedzieć"

Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
