Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tak służby i władze informowały o interwencji w mieszkaniu matki prezydenta

|
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie i służby w domu rodziny prezydenta. Rzeczniczka MSWiA o szczegółach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
W sobotę wieczorem po fałszywym zgłoszeniu służby weszły siłą do mieszkania należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Tego samego dnia o sprawie poinformowała Państwowa Straż Pożarna oraz przedstawiciele władz, w tym premier Donald Tusk. Przedstawiamy, jakie komunikaty godzina po godzinie spływały w tej sprawie do opinii publicznej.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w sobotę o godzinie 21.37 w mediach społecznościowych, że "doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112". "Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania" - napisał.

Poinformował też, że jeszcze tego samego dnia w imieniu Karola Nawrockiego szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker spotka się w trybie pilnym z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim.

Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 19:33

Jeszcze przed godziną 22 Państwowa Straż Pożarna opublikowała w mediach społecznościowych komunikat, w którym poinformowała o szczegółach interwencji służb w Gdańsku. "23 maja 2026 r. o godz. 19:33 wpłynęło zgłoszenie SMS wskazujące na możliwość wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia" - czytamy.

"Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o siłowym wejściu do lokalu. W wyniku sprawdzenia mieszkania nie stwierdzono zagrożenia pożarowego ani obecności osób poszkodowanych. Lokal był pusty" - przekazano.

Szef MSWiA zwołuje pilną naradę na godzinę 22:15

Kierwiński we wpisie z godziny 21.51 poinformował, że - w związku z z fałszywym alarmem dotyczącym pożaru w domu należącym do rodziny prezydenta - w trybie pilnym na godzinę 22:15 zwołał spotkanie służb podległych MSWiA.

Tusk przed godziną 22: zwołałem odprawę rządu

Premier Donald Tusk przed godziną 22 napisał w mediach społecznościowych, że doszło do "kolejnej telefonicznej prowokacji". Zapewnił wówczas, że jest w stałym kontakcie z ministrami i służbami, a także przekazał wyrazy solidarności prezydentowi.

Poinformował też wtedy, że na niedzielę rano zwołał odprawę rządu.

Rzeczniczka MSWiA po pilnej naradzie

Chwilę po północny rzecznika MSWiA Karolina Gałecka poinformowała o przebiegu pilnej narady w resorcie. Pod przewodnictwem Kierwińskiego wzięli w niej udział między innymi: komendant PSP nadbyg. Wojciech Kruczek, komendant główny policji gen. Marek Boroń, komendant CBZC mł. inspektor Wojciech Olszowy oraz wiceministrowie Czesław Mroczek i Wiesław Leśniakiewicz.

"Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekazało zgłoszenie zgodnie z obowiązującą procedurą bezpośrednio do Straży Pożarnej, Policji i ratownictwa medycznego. Wymienione służby ratunkowe pojawiły się niezwłocznie. Na miejscu zdarzenia kierujący akcją strażak, po rozpoznaniu sytuacji, podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania, należącego do rodziny Prezydenta RP" - czytamy w komunikacie.

Około godziny 1.30 Gałecka opublikowała kolejny wpis, w którym poinformowała, że mieszkanie, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do prezydenta, lecz do członka jego rodziny. "W związku z tym adres ten nie jest objęty ochroną SOP" - napisała.

Niedziela, godzina 8 rano. Rusza odprawa

W niedzielę po godzinie 8 rano w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie odbyła się zapowiedziana przez Tuska odprawa z udziałem między innymi Kierwińskiego, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, a także kierownictwa służb podległych MSWiA.

Początek odprawy był jawny. Wtedy głos zabrał szef rządu, który zwrócił się do szefów służb i zaznaczył, że powinny one "dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują" oraz "jak najszybciej doprowadzić do ich zatrzymania". Zapowiedział przy tym "przegląd wszystkich procedur".

Tusk poinformował też, że jeszcze w nocy był w bezpośrednim kontakcie z panem Nawrockim, a Kierwiński rozmawiał z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Reszta spotkania odbyła się za zamkniętymi drzwiami.

Premier: ta prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Premier: ta prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter

Godzina 10 rano, koniec odprawy. Rozpoczyna się briefing

Około godziny 10 odbył się briefing po odprawie z udziałem wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka, komendanta głównego policji gen. insp. Marka Boronia oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciecha Kruczka.

Mroczek poinformował wówczas, że przedstawiciele resortu oświadczyli, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni. Przekazali też premierowi informacje o działaniach podjętych przez służby w tej sprawie.

Jak przebiegała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak przebiegała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach

Tusk i Kierwiński reagują na narrację o "ataku"

Po interwencji w mieszkaniu w Gdańsku szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki jeszcze w sobotę wieczorem stwierdził, że "służby pod rządami premiera Donalda Tuska i ministra Marcina Kierwińskiego wyłamały drzwi w prywatnym domu Prezydenta RP po fałszywym alarmie". Część polityków PiS wezwała szefa MSWiA do dymisji.

Szef rządu odnosząc się w niedzielę po godzinie 11 do tych publikacji, ocenił: "Nazywać interwencję straży pożarnej, która zareagowała na informację o możliwym pożarze i zagrożeniu ludzkiego życia 'brutalnym atakiem służb na prezydenta' to skrajny cynizm lub skrajna głupota".

Podobne stanowisko wyraził w swoim wpisie Kierwiński. "Straż pożarna, Policja mają obowiązek reagować na zgłoszenie o zagrożeniu życia ludzkiego. Nazywanie działania zgodnego z procedurami atakiem jest czymś obrzydliwym. Są tacy, którzy ze wszystkiego chcą zrobić oręż polityczny, ale tu chodzi o procedury, które co dzień ratują życie" - napisał.

Do kogo należy mieszkanie?

Szef MSWiA w kolejnym wpisie opublikowanym w niedzielę o godzinie 12.18 odniósł się do dyskusji dotyczącej tego, do kogo należy mieszkanie w Gdańsku, którego dotyczyło zgłoszenie. Podobnie jak wcześniej rzeczniczka resortu, Kierwiński potwierdził, że "mieszkanie należy do członka rodziny Pana Prezydenta i nie jest chronione przez SOP".

O 12:42 Leśkiewicz stwierdził, że dyskusja o tym, czy dom rodzinny prezydenta należy do Nawrockiego jest "odwróceniem uwagi od istoty problemu". "Mieszkanie należy do Mamy Pana Prezydenta, które dziedziczą Pan Prezydent i Jego Siostra. Jest wpisane do dostępnego publicznie oświadczenia majątkowego" - oznajmił rzecznik głowy państwa.

Niedziela wieczór. Kierwiński: mieszkanie nie było zgłaszane

W niedzielę wieczorem w "Faktach po Faktach" w TVN24 Kierwiński przekazał, że służby "prowadzą bardzo intensywne śledztwo".

Poinformował też, że mieszkanie w Gdańsku "nie było zgłaszane ani przez pana prezydenta, ani przez jego urzędników do tego, aby było mieszkaniem, w którym na stałe przebywa pan prezydent". - Nie podlega jako takie ochronie SOP-u - dodał.

Szef MSWiA opowiedział o szczegółach zgłoszenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef MSWiA opowiedział o szczegółach zgłoszenia

Poniedziałek rano. Wiceszef MSWiA o ustaleniach

W poniedziałek rano w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceszef MSWiA Czesław Mroczek poinformował, że zgłoszenie do służb wpłynęło za pośrednictwem aplikacji Alarm112. Umożliwia ona przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego. - Ona wymaga rejestracji, więc tam są procedury uwiarygodniania. Jeżeli chodzi o szczegóły tego zgłoszenia, one są w tej chwili przedmiotem działania służb, w szczególności w śledztwie policyjnym - tłumaczył Mroczek.

Wiedzieli, kto jest właścicielem mieszkania? Wiceminister: wyjaśniamy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wiedzieli, kto jest właścicielem mieszkania? Wiceminister: wyjaśniamy

Był też pytany, czy matka prezydenta jest objęta ochroną SOP. Jak mówił, z urzędu taka ochrona obejmuje tylko "osoby pełniące funkcję". - Natomiast jest praktyką w przypadku najważniejszych osób w państwie - prezydenta, prezesa rady ministrów - że ochroną obejmowani są członkowie rodziny - dodał. 

Był dopytywany o to ponownie w dalszej części programu. - Jeżeli chodzi o ochronę bezpośrednią polegającą na fizycznej ochronie - nie. I ten lokal też nie był chroniony - mówił. 

Mroczek pytany, czy służby są już na tropie sprawców, odpowiedział, że "będą mogli odpowiedzieć na to" w najbliższych dniach. Piasecki dociekał, czy ślady prowadzą za granicę. - Nie mogę w tej chwili tego potwierdzić - odpowiedział Mroczek. 

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
shutterstock_1694726422
Czujemy się młode, silne. Zapominamy, że "jajniki nie są perpetuum mobile"
MenoPower
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
plotki
Po co naprawdę plotkujemy? Badania pokazują zaskakującą prawdę
Anna Bielecka
Udostępnij:
Tagi:
Prezydent RPKarol NawrockiPolicjaStraż pożarnaStrażakKancelaria Prezydenta RPDonald TuskMarcin Kierwiński
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie do mieszkania matki prezydenta. Ruch prokuratury
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa
"Kryzys nastąpił". Sekretarz Krakowa o tym, co czeka mieszkańców
Kraków
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
Karol Nawrocki
"Wówczas mógłby pan mówić o kompromitacji". Rzeczniczka MSWiA odpowiada szefowi BBN
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
Zdrowie
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
31-latka pod wpływem amfetaminy zadzwoniła na policję
Wezwała policję, bo "była śledzona". Zatrzymano 31-latkę
Wrocław
Paweł K.
Adwokat od "trumien na kółkach" trafił do Szczecina. Wiadomo dlaczego
Szczecin
Upały w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii padł rekord. To jeszcze nie koniec
METEO
Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów, w środku dzieci. Są ranni
Katowice
wirus ebola shutterstock_1771923899
"Epidemia nas wyprzedza". WHO alarmuje po 220 zgonach
Zdrowie
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
Polska
Krzysztof Gawkowski i Marcin Kierwiński
Opozycja chce dymisji. Wicepremier: bicie politycznej piany
Polska
shutterstock_1697366587
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Karol Nawrocki
Kto jest właścicielem mieszkania? Ludzie prezydenta i MSWiA wyjaśniają
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Jest decyzja Lewicy w sprawie przyspieszonych wyborów w Krakowie
Kraków
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi chętni do kandydowania na prezydenta
Kraków
Władysław Kosiniak-Kamysz w Krakowie
To nagranie wywołało burzę w sieci. Komentarz szefa MON
Kampinoski Park Narodowy
Parkomaty przy wejściach puszczy. Już szukają operatora
WARSZAWA
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w domu matki prezydenta. Dziennikarz o "specjalnej puli adresów"
Polska
Kierowca miał blisko 3,5 promila
Zauważył pijanego kierowcę, alkomat pokazał 3,5 promila
WARSZAWA
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
Kraków
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
Prokuratura Regionalna w Łodzi
Dyrektor banku miał oszukiwać klientów
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica