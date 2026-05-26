Polska

Ekspert: w mojej ocenie sprawca obserwował działanie służb, był w okolicy

Mroczek: w mojej ocenie sprawca obserwował działanie służb
Służby działają w stanie wyższej konieczności. Pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest zdrowie i życie człowieka. Nie można podchodzić w taki sposób, żeby deprecjonować pracę funkcjonariuszy - ocenił Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Zwrócił też uwagę na SMS-y, które dostawały służby.

W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Akcja służb szybko stała się tematem politycznej dyskusji.

We wtorek gościem TVN24 był były policjant i zastępca dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas Andrzej Mroczek. Pytany o decyzje dotyczące siłowego wejścia do mieszkania, podkreślił, że "chyli czoła" przed strażakami.

- To jest formacja, która jest bardzo dobrze zorganizowana, która bardzo szybko i sprawnie podejmuje decyzje i deprecjonowanie jej pracy, tej bardzo ciężkiej służby jest naprawdę nie na miejscu - stwierdził. Dodał, że w jego ocenie strażacy zrobili wszystko, co do nich należało.

Mroczek: w mojej ocenie sprawca obserwował działanie służb

Zwrócił też uwagę na okoliczności zdarzenia. - Weźmy pod uwagę jedną rzecz. Przyszła informacja, która mówiła o tym, że dzieje się coś tam niepokojącego, związanego z pożarem. Następnie, kiedy strażacy byli na miejscu, zobaczyli, rozpoznali, że nie ma takiej sytuacji, że wydobywa się dym. (...) I w tym momencie, w trakcie ich pracy, przyszedł kolejny SMS - taki SMS wzmacniający powagę sytuacji - przypomniał Mroczek.

Treść pierwszego SMS-a wysłanego o 19.30 to: pożar w mieszkaniu, w środku są dzieci. Następny, wysłany o godzinie 19.48 brzmiał: w mieszkaniu jest człowiek, nie daje oznak życia.

Mroczek określił decyzję podjętą przez dowodzącego strażakami jako właściwą. - Niektórzy myślą sobie, że można robić wywiad operacyjny, pytać sąsiadów, ale co to da? To też nic nie da, dlatego że [relacja w stylu - red.] "Widziałam sąsiadkę, wychodziła rano. Nie wiem, czy wracała" - jest nie do ogarnięcia w sensie operacyjnym - wyjaśnił.

Podkreślił, że żaden funkcjonariusz policji, strażak, albo ratownik medyczny "nawet kiedy ma z tyłu głowy, że może to być faktycznie fałszywe powiadomienie, nie weźmie na siebie odpowiedzialności i powie: odpuszczam."

Andrzej Mroczek
- Oni działają w stanie wyższej konieczności. Pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest zdrowie i życie człowieka. Nie można podchodzić w taki sposób, żeby deprecjonować pracę funkcjonariuszy - zaznaczył.

Mroczek zwrócił też uwagę na same SMS-y do służb ratunkowych. - W mojej ocenie sprawca albo przynajmniej jeden ze sprawców obserwował działanie służb. Dlatego był ten SMS wzmacniający. Zobaczył, że służby wahają się, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji co do wejścia dynamicznego, siłowego do tego mieszkania. Dlatego pojawił się ten drugi wzmacniający SMS. Czyli sprawca w mojej ocenie był w najbliższej odległości miejsca, gdzie była podejmowana interwencja - ocenił.

Jak dodał, "sprawca bądź sprawcy doskonale wiedzieli, jak zacierać ślady, czyli opóźniać czynności podejmowane przez policję i służby specjalne". Mroczek zastanawiał się, czy to była pojedyncza sytuacja "na zasadzie naśladownictwa".

Nad odpowiedzią na to i inne pytania już pracują śledczy. W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Mariusz Duszyński poinformował o wszczęciu śledztwa w sprawie wywołania fałszywego alarmu i bezpodstawnego postawienia służb w stan gotowości.

Tagi:
Tagi:
