Polska Fałszywe zgłoszenie, służby w domu rodzinnym prezydenta. Jest reakcja premiera

Peter Magyar i Karol Nawrocki w Belwederze Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

"Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania" - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Premier Donald Tusk przekazał, że "jest w stałym kontakcie z ministrami i służbami". "Przekazałem także wyrazy solidarności Prezydentowi. Na jutro rano zwołałem odprawę rządu. Działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. W nas wszystkich. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje" - dodał.

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński napisał, że "w związku z fałszywym alarmem dotyczącym pożaru w domu należącym do rodziny" prezydenta, zwołał "w trybie pilnym na 22:15 spotkanie służb podległych MSWiA". "Dziś jeszcze spotkam się w tej sprawie z Szefem Gabinetu Prezydenta" - zapowiedział.

Straż pożarna o fałszywych alarmach i "siłowym wejściu"

Szczegóły interwencji opisała w komunikacie Państwowa Straż Pożarna. "23 maja 2026 roku o godzinie 19.33 wpłynęło zgłoszenie SMS wskazujące na możliwość wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia" - czytamy.

Jak dodano, "z uwagi na powagę przekazanych informacji oraz fakt, że próby skontaktowania się z osobami zgłaszającymi nie przyniosły rezultatu, na miejsce niezwłocznie zadysponowano siły i środki Państwowej Straży Pożarnej".

"Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym podjął deyczję o siłowym wejściu do lokalu. W wyniku sprawdzenia nie stwierdzono zagrożenia pożarowego ani obecności osób poszkoodawnych. Lokal był pusty" - podała straż.

