Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Fałszywe zgłoszenie, służby w domu rodzinnym prezydenta. Jest reakcja premiera

|
Karol Nawrocki
Peter Magyar i Karol Nawrocki w Belwederze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
Po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zagrożeniu dla lokatorów strażacy "siłowo weszli" do domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk napisał, że "jest w stałym kontakcie z ministrami i służbami", a na niedzielę zwołał odprawę rządu. Zareagował też minister spraw wewnętrznych.

"Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania" - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Premier Donald Tusk przekazał, że "jest w stałym kontakcie z ministrami i służbami". "Przekazałem także wyrazy solidarności Prezydentowi. Na jutro rano zwołałem odprawę rządu. Działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. W nas wszystkich. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje" - dodał.

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński napisał, że "w związku z fałszywym alarmem dotyczącym pożaru w domu należącym do rodziny" prezydenta, zwołał "w trybie pilnym na 22:15 spotkanie służb podległych MSWiA". "Dziś jeszcze spotkam się w tej sprawie z Szefem Gabinetu Prezydenta" - zapowiedział.

Straż pożarna o fałszywych alarmach i "siłowym wejściu"

Szczegóły interwencji opisała w komunikacie Państwowa Straż Pożarna. "23 maja 2026 roku o godzinie 19.33 wpłynęło zgłoszenie SMS wskazujące na możliwość wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia" - czytamy.

Jak dodano, "z uwagi na powagę przekazanych informacji oraz fakt, że próby skontaktowania się z osobami zgłaszającymi nie przyniosły rezultatu, na miejsce niezwłocznie zadysponowano siły i środki Państwowej Straży Pożarnej".

"Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym podjął deyczję o siłowym wejściu do lokalu. W wyniku sprawdzenia nie stwierdzono zagrożenia pożarowego ani obecności osób poszkoodawnych. Lokal był pusty" - podała straż.

Redagował ads

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
pc
Spielberg zadał jej pytanie, zaprzeczyła. Grochowska: chyba nie do końca je zrozumiałam
Monika Olejnik
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
W diagnostyce raka prostaty ważne jest badanie PSA, rezonans i biopsja
Mężczyzna ma wynik "w normie", więc chowa go do szuflady. A może mieć raka
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Paweł Pawlikowski
Paweł Pawlikowski nagrodzony w Cannes
Tomasz-Marcin Wrona
klaudia gawron 16
Zaginęła 14-latka, trwają poszukiwania. Jest alert RCB
Polska
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Dotarli do depeszy od ambasadora. "Dominującą reakcją jest poczucie zdrady"
Polska
pc
Co dalej z Ziobrą? Sikorski: rozmawiałem z przedstawicielem Departamentu Stanu
Rosyjskie pociski Oriesznik (zdjęcie ilustracyjne)
Zełenski: mamy informacje, że Rosja może użyć Oriesznika
Sandra Hueller jako Erika Mann w filmie "Ojczyzna" (reż. Paweł Pawlikowski)
Powrót po ośmiu latach. O czym jest "Ojczyzna"?
Tomasz-Marcin Wrona
Burza
Po spokojnej nocy czeka nas burzowy dzień
METEO
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał nad Morskie Oko, dostał 100 złotych mandatu. Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy
Kraków
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
Trójmiasto
"Fjord" reż. Cristian Mungiu
"Fjord" ze Złotą Palmą
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
Kraków
Widok znad Morskiego Oka na Rysy
Rajd influencera nad Morskie Oko. Minister: będzie miał zakaz wjazdu do Polski
23 1200 kaczynski-0005
Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego
pap_20241203_01F
Odsiaduje dożywocie. Jej torebki sprzedano na aukcji za setki tysięcy dolarów
BIZNES
Ateny Grecja Ermou shutterstock_1491928292
Tajemniczy odór dotarł do europejskiej stolicy. Szukają jego źródła
METEO
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce - wizualizacja
Pięć kilometrów trasy pod ziemią. Najdłuższy tunel w Polsce
Szczecin
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Sprawa 8-latka z Łącznej. Jest postępowanie prokuratury, szkoła reaguje
Kielce
Tornado
Wirujący lej przeciął autostradę. Nagranie
METEO
imageTitle
Tragedia w czasie meczu. Nie żyje kibic Motoru
EUROSPORT
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Dom, w którym mieszkała Helenka
Helenka jadła tylko winogrona. Prokurator kończy akt oskarżenia
Lubuskie
Autobus potrącił pieszą (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus potrącił pieszą. Trafiła do szpitala
WARSZAWA
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
WARSZAWA
Zdarzenie w Lęborku
18-latek uderzył w minibusa z dziećmi. Miał trzy promile
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
Świat
Kościernica
Zderzenie pociągu z samochodem. Są ranni
Szczecin
plaza mewy AdobeStock_531244294
Zbliżymy się do 30 stopni. Później przyjdzie zmiana
METEO
Teheran, Iran
Nowa wersja porozumienia. Reuters: przekazali ją Stanom Zjednoczonym
imageTitle
Pajor promieniała po finale. "Najlepszy dzień mojego życia"
EUROSPORT
Elon Musk
Udany lot nowej rakiety SpaceX. "O krok bliżej na Marsa"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica