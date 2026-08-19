Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Fałszywe reklamy z wizerunkiem Rafała Brzoski. Szef InPostu reaguje. "Na waszym miejscu szukałbym innej pracy"

|
Rafał Brzoska w fałszywej reklamie
Szef znanej firmy w fałszywej reklamie. Meta na podobnych treściach zarabia wielkie pieniądze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Szef firmy InPost Rafał Brzoska zarzuca Mecie nadużycia. Na Facebooku i Instagramie pojawiły się oszukańcze reklamy z jego udziałem. To wykorzystywanie wizerunku. Historia dotyczy też innych, a Meta cały czas na tym zarabia - okazuje się, że w 2024 roku około 10 procent przychodów reklamowych firmy pochodziło z reklam o charakterze oszustwa lub promujących zakazane produkty. Materiał magazynu "Polska i Świat".

W szlafroku i kajdankach, w otoczeniu przeszukujących dom policjantów, z komentarzem, że "to jego tragiczny koniec" - takie, fałszywe zdjęcie Rafała Brzoski pojawiło się w mediach społecznościowych. Przedsiębiorca zareagował.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

"Tak działa koncern Meta w Polsce - nieustająco tolerując fake newsy na mój i wiele innych publicznych osób temat... Może innym to nie przeszkadza, ale jeśli moje małoletnie dzieciaki wysyłają mi te screeny, pytając 'o co chodzi Tato?', to jak się polskiemu zarządowi tej gównianej firmy wydaje, że nic z tym nie będę robił mimo pozytywnych wyroków Sądu Polskiego - TO POWIEM TAK - na waszym miejscu szukałbym innej pracy" - komentuje szef firmy InPost.

Wizerunki Rafała Brzoski i jego żony Omeny Mensah wielokrotnie wykorzystywane były przez oszustów w fałszywych reklamach inwestycji i produktów. W sprawie fałszywych reklam z wizerunkiem przedsiębiorcy wiosną zapadł ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Uznał, że Meta ponosi odpowiedzialność za treści reklamowe na Facebooku i Instagramie. Mimo to fałszywe reklamy wciąż się pojawiają.

- Mówimy o wzięciu odpowiedzialności za publikowanie reklam, które promują scamy, czyli promują wyłudzenia, na których ludzie naprawdę tracą ogromne pieniądze, często majątki całego życia - zwraca uwagę współautorka podcastu "Techstorie" Sylwia Czubkowska. - Choć Meta czerpie zyski z tego systemu reklamowego, to nie poczuwa się do odpowiedzialności - podkreśla.

Spór Brzoski z Metą

Na wpis Rafała Brzoski zareagowała Meta. W oświadczeniu wysłanym do naszej redakcji biuro prasowe podkreśla, że Meta usuwa oszukańcze reklamy, które są szkodliwe także dla jej biznesu. Rafał Brzoska we wpisie podał nazwiska zarządzających Metą w Polsce.

"(…) publiczne wymienianie z nazwiska i atakowanie naszych pracowników w sieci zagraża ich bezpieczeństwu i w żaden sposób nie przyczyni się do rozwiązania problemu" - napisano.

Przedsiębiorca odpowiedział na oświadczenie. "Próżno szukać w nim słowa 'przepraszamy'. Jest za to zdanie, że publiczne wymienianie z nazwiska ich pracowników 'zagraża ich bezpieczeństwu'. To z płatnych reklam na Facebooku i Instagramie dowiedziałem się, że zatrzymała mnie policja, że pobiłem żonę, że moja żona nie żyje i że nastąpił 'mój tragiczny koniec'. Widziały to moje dzieci. Mam prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Reklamy nadal lecą" - pisze Brzoska.

Rośnie liczba oszustw z wykorzystaniem AI

Walka z oszustwami z użyciem deepfake ów jest tym ważniejsza, im doskonalsze stają się narzędzia do ich tworzenia.

- Na TikToku takich materiałów jest już naprawdę mnóstwo. Widzę po komentarzach, po lajkach, po ilościach, że nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest AI - zwraca uwagę ekspert ds. sztucznej inteligencji Adrian Kilar.

"Robią idiotów z wyborców"? Tym razem nie. Poznajcie Viet Spam
Dowiedz się więcej:

"Robią idiotów z wyborców"? Tym razem nie. Poznajcie Viet Spam

KONKRET24

Krótki klip na podstawie znalezionego w internecie zdjęcia można wygenerować w kilka minut. - Modele generują w 4K. To nie są tanie rzeczy, bo 15 sekund kosztuje 100 złotych, ale praktycznie czasami jest to nie do odróżnienia. Jakość jest już perfekcyjna - ocenia Kilar.

Oszustw z wykorzystaniem AI jest coraz więcej. - W 2023 roku zaobserwowaliśmy około 30 tysięcy stron internetowych, które wykorzystywały wizerunek osób publicznych w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd. w 2024 roku było to już ponad 50 tysięcy, a w 2025 już okolice ponad 100 tysięcy - wskazuje Karol Bojke z CERT Polska, NASK.

"Wyciekło nagranie"? Nie miało skąd
Dowiedz się więcej:

"Wyciekło nagranie"? Nie miało skąd

KONKRET24

Resort cyfryzacji chce aktu o usługach cyfrowych

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że państwo zyska lepsze narzędzia do walki ze scamami, jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze akt o usługach cyfrowych.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że "jeżeli widzimy na platformie internetowej wizerunek kogoś znanego, polityka, który przykładowo oferuje szybki zarobek, wystarczy kliknąć i podać dane swojej karty kredytowej, to dzisiaj państwo ma narzędzia wyłącznie, żeby ścigać sprawców, a nie żeby ograniczać rozprzestrzenianie się takiej reklamy".

Z danych, do których dotarła agencja Reuters, wynika, że około 10 procent przychodów reklamowych Mety w 2024 roku pochodziło z reklam o charakterze oszustwa lub promujących zakazane produkty.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Polska i ŚwiatcyfryzacjaSztuczna inteligencjaRafał BrzoskaMetaFacebookInstagram
Maria Mikołajewska
Maria Mikołajewska
Reporterka magazynu "Polska i Świat", współautorka podcastu "Mamy temat" w TVN24+
Czytaj także:
Awaria ciepłownicza na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Woda tylko do spłukiwania i podłóg. W wodociągu są bakterie
Świętokrzyskie
1511N045X CNB REGULSKA DEBIUTANCI ARCH-0007 Adam Gomoła
Wątpliwości wokół samochodu posła Gomoły. "Nic się nie zgadza"
Polska
Gniazdo os w bibliotece w Bieszkowicach
Gniazdo os w bibliotece, interweniowali strażacy
Trójmiasto
Iwona Wieczorek-0039
Co stało się z Iwoną Wieczorek? Po 16 latach prokuratura ma nowy dowód
Trójmiasto
imageTitle
O której dzisiaj mecz Świątek o ćwierćfinał w Cincinnati?
EUROSPORT
Opady deszczu w środę
Front chłodny goni ciepły. Gdzie popada najmocniej
METEO
Władimir Putin
Rosyjskie firmy odpowiedziały na apel Putina. Do budżetu trafiły miliardy
BIZNES
JNJ
"Dlatego jestem w Rozwoju Plus, a nie w PiS"
Jeden na Jeden
korek ulica samochody bratyslawa slowacja - Samo451 shutterstock_2219653871
Afera z fotoradarami na Słowacji. Premier: pękam ze śmiechu
Świat
imageTitle
Bójka dwóch żon, selekcjoner w szpitalu
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali trzy osoby
Przechwytywali sygnał, otwierali auta, okradali
WARSZAWA
Donald Trump w Białym Domu
Zwrot w sprawie ceł Trumpa. "Wstrzymałem"
BIZNES
Pożar w rezerwacie Deliblatska peszczara w Serbii widziany z drona
Płonie cenny rezerwat przyrody
METEO
Wanda Traczyk-Stawska
Wspomnienie Wandy Traczyk-Stawskiej. Te słowa pozostaną w pamięci
Polska
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
BIZNES
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
"10 filarów" Morawieckiego. Prawdziwa przemiana czy polityczny cynizm
Ewelina Kwiatkowska
imageTitle
Remis w hicie. Które drużyny są bliżej Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
Kim Dzong Un i Donald Trump spotkali się po raz pierwszy w 2018 roku
Trump naciska na spotkanie z Kim Dzong Unem. "Szuka spektakularnego sukcesu"
Świat
imageTitle
Trwa wyścig z czasem. Plan awaryjny dla Alcaraza
EUROSPORT
Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow
Ławrow grozi Wielkiej Brytanii
Świat
Marcin Romanowski
Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Polska
Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat
"Odeszła nasza Bohaterka"
Polska
Konferencja Rozwoju Plus
Późna konferencja Morawieckiego. "Nasza formacja polityczna nie zgadza się"
Polska
imageTitle
Pokazała niesamowity hart ducha. Przypłaciła to kontuzją
EUROSPORT
imageTitle
Nie żyje Bill Rasmussen. Na zawsze odmienił sportową telewizję
Najnowsze
imageTitle
Drugi mecz i drugie zasłabnięcie. "Dla mnie to teraz codzienność"
EUROSPORT
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Kolejni ranni wrócą w środę do Polski
Rzeszów
Holandia mierzy się z plagą much
Plaga w Holandii. To skutek gorącej pogody
METEO
imageTitle
Rozczarowana Kuś uderzyła w swojego menedżera
EUROSPORT
Lotnisko w Katanii
Osiem dni bez lotów. Branża liczy milionowe straty
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica