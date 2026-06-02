Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mieszkanie matki prezydenta bez ochrony? Rzecznik rządu: nie było objęte wnioskiem

|
Adam Szłapka
Szłapka o mieszkaniu matki Nawrockiego. "Ta konkretna nieruchomość nie była objęta takim wnioskiem"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
To osoba ochraniana, premier czy prezydent, wnioskuje o to, żeby daną nieruchomość objąć ochroną służb - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak przekazał, mieszkanie matki Karola Nawrockiego, w którym doszło do interwencji w związku z fałszywym alarmem, "nie było objęte takim wnioskiem".

23 maja służby - po (jak się później okazało - fałszywym) alarmie - siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Państwowa Straż Pożarna podała wtedy, że do służb wpłynęły dwa zgłoszenia. Pierwsze wskazywało na możliwość pożaru oraz zagrożenia życia osób znajdujących się w mieszkaniu. Drugie, późniejsze - nagłego zatrzymania krążenia u osoby mającej przebywać w tym mieszkaniu. Poinformowano, że po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o siłowym wejściu do lokalu, który okazał się pusty.

Tego samego dnia późnym wieczorem w MSWiA odbyła się pilna narada służb pod przewodnictwem szefa resortu Marcina Kierwińskiego. 24 maja premier Donald Tusk zwołał odprawę z udziałem ministrów i przedstawicieli służb.

Po tych wydarzeniach MSWiA powołało zespół, w skład którego wchodzą specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, specjaliści NASK-u i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szłapka: prezydent o taką ochronę po prostu nie wystąpił

Na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu był pytany, dlaczego mieszkanie matki prezydenta nie jest objęte ochroną Służby Ochrony Państwa i policji, skoro mieszkania dzieci premiera mają zapewnioną ochronę służb. - To osoba ochraniana, premier czy prezydent, wnioskuje o to, żeby daną nieruchomość taką ochroną objąć. W przypadku pana prezydenta ta konkretna nieruchomość nie była objęta takim wnioskiem - wyjaśnił Szłapka.

- Przekazywanie dalej informacji o tym, że to jest jakaś decyzja służb, jest po prostu nieprawdą. Pan prezydent o taką ochronę po prostu nie wystąpił, a służby muszą zachowywać się zgodnie z procedurami - zaznaczył rzecznik rządu. Dodał też, że jego zdaniem "wszyscy powinniśmy bardzo pilnować tego, żeby służby zachowywały się zawsze zgodnie z procedurami".

Zgodnie z ustawą o Służbie Ochrony Państwa funkcjonariusze mają obowiązek ochraniać obiekty między innymi służące prezydentowi czy szefowi rządu, jednak prywatne mieszkania członków rodzin osób chronionych nie są automatycznie objęte ochroną. Funkcjonariusze mogą zabezpieczać takie miejsca, kiedy przebywa w nich prezydent lub premier, istnieje zagrożenie bezpieczeństwa albo zostało ono objęte ochroną operacyjną ze względu na dobro państwa.

"Jezu, znowu?". Tusk uznał, że "sprawa jest poważna"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jezu, znowu?". Tusk uznał, że "sprawa jest poważna"

Zespół autorów
Konrad PiaseckiArleta ZalewskaMikołaj Stępień

Sprawa fałszywych alarmów

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz we wpisie na portalu X z 24 maja ocenił, że dyskusja o tym, czy dom rodzinny prezydenta jest jego własnością, to "odwrócenie uwagi od istoty problemu, braku systemowych rozwiązań i odpowiedzialności kierownictwa służb". "Mieszkanie należy do Mamy Pana Prezydenta, które dziedziczą Pan Prezydent i Jego Siostra. Jest wpisane do dostępnego publicznie oświadczenia majątkowego. Proszę się skoncentrować na rozwiązaniu problemu fałszywych zgłoszeń, które od kilkunastu dni paraliżują Państwo" - napisał wtedy.

18 maja MSWiA informowało, że między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi podłożenia ładunków wybuchowych czy zagrożenia zdrowia i życia. Wskutek fałszywych alarmów policja podjęła działania między innymi w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika - po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego zagrożenia życia osoby nieletniej - oraz przy posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie.

W sobotę minister Kierwiński przekazał, że w sprawie wywoływania fałszywych alarmów zatrzymano łącznie pięć osób.

"To jest plaga i problem"
Dowiedz się więcej:

"To jest plaga i problem"

Po interwencji w mieszkaniu matki prezydenta część polityków PiS wezwała szefa MSWiA do dymisji. Zdarzenie określili jako atak na prezydenta.

W odpowiedzi premier Tusk oświadczył, że "nazywanie interwencji straży pożarnej, która zareagowała na informację o możliwym pożarze i zagrożeniu ludzkiego życia 'brutalnym atakiem służb na prezydenta' to skrajny cynizm lub skrajna głupota".

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
pc
Choroba Fabry'ego. "Gdy pacjent trafi na nieodpowiedniego lekarza, gdzie jest odsyłany? Do psychiatry"
Wywiad medyczny
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
43 min
Zarzuty znęcania się nad dziećmi dla opiekunki ze żłobka
"To nie dziecko ma być gotowe, ale ty"
Mamy temat
Udostępnij:
Tagi:
Adam SzłapkaPrezydent RPKarol NawrockiGdańskSłużba Ochrony PaństwaDonald TuskMSWiA
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona Aleksandra Uznańska-Wiśniewska
Uznańscy-Wiśniewscy powitali na świecie dziecko. Pokazali zdjęcie
Polska
Marcin Romanowski
"Coraz więcej na to wskazuje". Na tropie Marcina Romanowskiego
Robert Zieliński
Michał Drewnicki
Jest kandydat PiS na prezydenta Krakowa
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Analizujemy zdjęcia
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia
Gabriela Sieczkowska
Marcin Porzucek
"Przepraszam". Poseł komentuje po ujawnieniu zdjęć z lotniska
Kuba Koprzywa
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
Świat
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
Wrocław
Henry Nowak
Dożywocie dla zabójcy studenta polskiego pochodzenia. Premier: to szokująca sprawa
Świat
Karol Nawrocki
Kolejne weto prezydenta
Polska
Mężczyzna trafił do aresztu
Skazany za przelewy do Ukrainy. "Żałuję, że pojechałem"
BIZNES
shutterstock_1817040155
Ebola rozprzestrzenia się, są nowe przypadki. Co utrudnia pomoc?
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - zdjęcie przykładowe
"Latające kleszcze" poświęcają wzrok, by wydać potomstwo
METEO
50-letnia Magdalena z Krakowa przez około 30 lat nie wychodziła z mieszkania
Ich córka około 30 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp. "Inflacyjne trzęsienie ziemi w maju zdjęło presję z RPP"
BIZNES
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Absolutnie bolesne" słowa o in vitro. "Nie ma pan pojęcia, o czym mówię"
shutterstock_2541158149
Niezapowiedziany strajk na lotniskach. Loty wstrzymane
BIZNES
Szczury w kanalizacji
W mieście zapadła się ulica. Okazało się, że była pod nią sieć tuneli
Szczecin
Akademia Wychowania Fizycznego na Bielanach
Juwenalia przy rezerwacie. RDOŚ nie wydał zgody, ale impreza i tak się odbyła
WARSZAWA
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański o decyzji Nawrockiego: to weto wobec uczciwych przedsiębiorców
BIZNES
Pożar na terenie ogródków działkowych na Paluchu
Słup czarnego dymu przy lotnisku
WARSZAWA
skl
Są kandydaci na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Polska
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
31 min
pc
Rywalizacja papiestwa z cesarstwem w nowej odsłonie. "Ta encyklika robi złą robotę"
TVN24+ Originals
matka dziecko noworodek shutterstock_2038530002
Miało być szczęście, a jest życie bez sił. "Nie może tak być"
Zdrowie
Ranczo Zorro w Nowym Meksyku
"Komisja prawdy" zajęła się ranczem Zorro. Należało do Epsteina
Świat
Sławomir Pietrzyk
Kandydat socjaldemokratów na prezydenta Krakowa chce reprezentować "więźniów czwartego piętra"
Kraków
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Płaca minimalna w górę. Jest propozycja ministerstwa
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica