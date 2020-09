Podejrzani o serię fałszywych alarmów zatrzymani. To była przykrywka dla internetowych oszustw

Zemsta

Rykoszetem oberwał też Krzysztof Rutkowski, były poseł i były detektyw. Jego z kolei wynajął były wspólnik Łukasza K., gdy zorientował się, że ktoś próbuje go wrobić w fałszywe alarmy bombowe. Prokuratura zebrała dowody na to, że grupa związana z Januszem K., włamała się do systemu jednej z sieci komórkowej i wygenerowała faktury na kilkadziesiąt tysięcy złotych, obciążające konto zarówno Krzysztofa Rutkowskiego jak i biznesmena, który go wynajął.

Kamuflaż

Podmiana

Według śledczych hakerzy z grupy Janusza K. prowadzili w internecie nieustanne akcje zarażania komputerów złośliwym oprogramowaniem. Prokuratura jest przekonana, że za jego dostarczanie odpowiadał Kamil S., w internecie znany pod pseudonimem "Razzputin", który był ulubieńcem rosyjskich hakerów. Zawsze co do dnia i co do ułamka bitcoina (to właśnie ta kryptowaluta służy najczęściej do rozliczeń między cyberprzestępcami - red.) rozliczał się z zakupu złośliwego oprogramowania. "Razzputin" zainteresowało się też FBI - Amerykanie ścigają go za przestępstwa popełniane na szkodę tamtejszych firm i obywateli.