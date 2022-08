Protest wiernych przed plebanią w Fałkowie, proboszcz odchodzi z parafii po miesiącu posługi. Miało pójść o opłaty za sakramenty

"W związku z zaistniałą sytuacją w parafii Świętej Trójcy w Fałkowie, pragnę poinformować, że 1 sierpnia 2022 roku ks. Sylwester Głogowski złożył rezygnację z urzędu proboszcza tej parafii. Do czasu mianowania nowego proboszcza, posługę duszpasterską będą pełnić księża z dekanatu przedborskiego" - poinformował nas we wtorek ksiądz Damian Fołtyn, rzecznik kurii diecezji radomskiej.

Niedziela: "pakuj się", "oddaj klucze"

W niedzielę 31 lipca o 15.30 parafianie z Fałkowa zgromadzili się przed kościołem i plebanią. Według portalu tkn24.pl, miało być ich około stu i wciąż przybywali. "Na filmie, który dotarł do naszej redakcji, widać, jak mieszkańcy krzyczą do proboszcza 'pakuj się', 'oddaj klucze'. Sam duchowny nie wdaje się w dyskusje. Na miejsce przyprowadzono nawet taczkę, sugerując, że ksiądz może zostać na niej wywieziony z miejscowości" - relacjonował portal.

Sprawa organistki i podwyżki cen za sakramenty

W niedzielę podczas pierwszej porannej mszy organistka miała odczytać przez mikrofon list pożegnalny. Gdy chciała to powtórzyć na kolejnej mszy, proboszcz miał nakazać ministrantowi, by wyłączył jej głośnik. "Ten go nie posłuchał i znów wszyscy wierni usłyszeli pożegnanie organistki. Za niewykonanie polecenia proboszcza ministrant musiał opuścić świątynię. Nastolatek zdjął komżę i wyszedł z kościoła" - opisuje echodnia.eu. Parafianie w sprawie organistki mieli interweniować u proboszcza, ale do porozumienia nie doszło.