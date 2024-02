"Prezentowanie kryminalnej rosyjskiej kultury"

Władimir Putin dotarł do tych ludzi, do których chciał dotrzeć, dotarł także do swojej publiczności - powiedział w "Faktach po Faktach" Paweł Reszka, dziennikarz tygodnika "Polityka", nawiązując do wywiadu prezydenta Rosji, którego udzielił amerykańskiemu komentatorowi Tuckerowi Carlsonowi. Wacław Radziwinowicz z "Gazety Wyborczej" stwierdził, że Putin "poniósł spore straty w tym, co zaprezentował i pokazał, że nie bardzo kontaktuje z rzeczywistością".

W trwającej ponad dwie godziny rozmowie Putin przekonywał, że "Rosja nie przegra wojny w Ukrainie i że Moskwa nie jest zainteresowana inwazją na Polskę, Łotwę czy gdziekolwiek indziej".

Reszka: Putin dotarł do swojej publiczności

Paweł Reszka, dziennikarz tygodnika "Polityka" i były korespondent gazety "Rzeczpospolita" w Moskwie, powiedział, że Putin dotarł do tych ludzi, do których chciał dotrzeć, czyli do wyborców Partii Republikańskiej, którzy wiedzą, że wojna w Ukrainie bardzo dużo ich kosztuje.

- Putin dotarł też do swojej publiczności - mówił Reszka, dodając, że z powodu wywiadu Putina w Rosji był "niesamowity szał, jakby Bitelsi przyjechali do Moskwy".

Goście "Faktów po Faktach": Paweł Reszka i Wacław Radziwinowicz TVN24

Propaganda kremlowska przedstawiała Carlsona, znanego z propagowania teorii spiskowych, który został zwolniony z telewizji Fox News z powodu pozwów sądowych za szerzoną przez niego dezinformację, jako "wybitnego amerykańskiego dziennikarza".

Reszka zwrócił uwagę, że Carlson "nie bardzo się orientował, gdzie jest, o co w tym wszystkim chodzi, pokazał, że nie zna się na historii Rosji".

Radziwinowicz: to show było bardzo nieprofesjonalne

- To, że (Putin) wykorzystał Carlsona jest rzeczą oczywistą. To spotkanie, to show było bardzo nieprofesjonalne - mówił z kolei inny rozmówca "Faktów po Faktach" Wacław Radziwinowicz, dziennikarz "Gazety Wyborczej" i były korespondent tego dziennika w Moskwie.

Zdaniem Radziwinowicza amerykański komentator się skompromitował. Pytany, czy Putin osiągnął swój cel, który miał polegać na zniechęceniu obywateli Stanów Zjednoczonych do Ukrainy i udzielania pomocy w jej walce z rosyjską agresją, Radziwinowicz odpowiedział, że nie sądzi aby tak się stało. Stwierdził, że przeciętny Amerykanin, jeżeli miałby obejrzeć ten wywiad, to nie przebrnie nawet przez pierwsze pół godziny.

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" ocenił, że to, co powiedział Putin, będzie "fragmentami docierać do Amerykanów". - Uważam, że Putin poniósł jednak spore straty w tym, co zaprezentował i jak się zaprezentował. Pokazał kilka razy, że nie bardzo kontaktuje z rzeczywistością - stwierdził rozmówca "Faktów po Faktach".

Wątek Polski

Radziwinowicz wspomniał, że Putin "popełnił podstawowy błąd". - Porównał sytuację inwazji na Ukrainę z inwazją Hitlera na Polskę i przedstawił taką teorię, że "słaby kraj swoją słabością, zmusza kraj silny, żeby na niego napadł". - Putin mówi, że to Ukraina zmusiła (Rosję), żebyśmy wstąpili w wojnę, podobnie jak Polska w 1939 roku swoją nieustępliwością zmusiła Hitlera do tego, żeby ją zaatakował, ponieważ nie chciała oddać korytarza gdańskiego - powiedział dziennikarz "Gazety Wyborczej". - To jest prezentowanie kryminalnej rosyjskiej kultury, która zakłada, że słabego się bije - dodał Radziwinowicz, podkreślając, że "z czymś takim Putin wystąpił i to powinniśmy podkreślać, że to jest jego filozofia i jego polityka".

