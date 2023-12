"Chodzi o to, żebyśmy byli podzieleni. Elementem wojny hybrydowej są tego typu rzeczy"

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun we wtorek w Sejmie zgasił gaśnicą świece chanukowe. Marszałek Szymon Hołownia wykluczył Brauna z udziału w posiedzeniu Izby . Hołownia poinformował również, że wobec Brauna zostanie skierowany wniosek do prokuratury w związku z zakłóceniem przez niego obrzędu religijnego na terenie Sejmu.

Incydent z udziałem Brauna

Michał Kobosko stwierdził, że "jeżeli odpowiedzią klubu Konfederacji na ten haniebny czyn, kryminalny występek, jeśli zawieszenie posła Brauna, to chyba nie zasługuje na to miejsce". - To znaczy, że nie do końca Konfederacja i nie do końca marszałek Bosak rozumieją powagę tego, co się wydarzyło - dodał rozmówca TVN24.