Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Mało mowy o demokracji", "język imperialny". Co stanie się z Wenezuelą?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz o amerykańskim ataku na Wenezuelę. "Jest bardzo mało mowy o demokracji"
Źródło: TVN24
Jest bardzo mało mowy o demokracji, o odbudowie praworządności w Wenezueli - oceniła w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Według niej amerykański atak na kraj był przeprowadzony "w imię własnych interesów". Mówiła też o tym, jak ostatnie wydarzenia wpłyną na Rosję.

W niedzielę w "Faktach po Faktach" Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była pytana, jakie jest stanowisko Polski względem ostatnich wydarzeń w Wenezueli. W nocy z piątku na sobotę amerykańskie siły specjalne przeprowadziły tam atak. W czasie operacji pojmano dyktatora Nicolasa Maduro oraz jego żonę Cilię Flores.

Ministra zaznaczyła, że nie jest odpowiedzialna za deklarację stanowiska polskiego rządu. - Mam swoją opinię w tej sprawie. Oczywiście jest tak, że dotknęło to okropnego dyktatora, który okradał własny naród, ale z drugiej strony świat, w którym niestety o tym, kto rządzi w sąsiednim kraju, decyduje kraj, który ma siłę, moc militarną (...), jest coraz bardziej powszechnym światem i to nie jest dobry świat dla Polski - stwierdziła.

Zauważyła też, że amerykańska operacja była przeprowadzona "w imię własnych interesów ekonomicznych" oraz "bez oglądania się na jakiekolwiek prawo międzynarodowe".

- Jest bardzo mało mowy o demokracji, o odbudowie praworządności w Wenezueli. Jest bardzo jasne mówienie: "teraz Stany Zjednoczone będą tam rządzić i będą z tego czerpać korzyści". Chyba ta narracja jest najbardziej niepokojąca - oceniła Pełczyńska-Nałęcz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
2 godziny i 20 minut. Kulisy operacji "Absolute Resolve"

2 godziny i 20 minut. Kulisy operacji "Absolute Resolve"

Świat
Tym "zaimponowała administracji Trumpa". Utrzyma się przy władzy?

Tym "zaimponowała administracji Trumpa". Utrzyma się przy władzy?

Świat

Narracja Rosji i "język imperialny" Amerykanów

Ministra zwróciła też uwagę, że ważnym aspektem amerykańskiego ataku na Wenezuelę są konsekwencje dla Rosji. - Narracyjnie Rosja wykorzystuje to i mówi: "proszę, wszyscy się tak zachowują". Ale ekonomicznie to prawdopodobnie w Rosję uderzy - powiedziała.

- Jest wysokie prawdopodobieństwo, że jeżeli wenezuelska ropa wyjdzie na rynek, to stanieje ropa na świecie. Rosyjska ropa i tak jest dużo tańsza, niż Rosja się spodziewała. To uderza w rosyjski budżet, w gospodarkę - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy

BIZNES

Polityczka mówiła następnie o tym, jak USA mogą "rządzić" w Wenezueli. W sobotnim przemówieniu Donald Trump oświadczył, że strona amerykańska "będzie rządzić krajem do czasu, aż uda jej się przeprowadzić bezpieczną, właściwą i rozsądną transformację".

- Nazwę to tak, jaka jest prawda. Jest to język imperialny. W tym sensie jest to dla nas niepokojące. A czy jest pomysł i czy Stany Zjednoczone będą w stanie zapanować i zapewnić stabilność w Wenezueli? Zobaczymy, bo teraz już niejako ogromna odpowiedzialność jest w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych - stwierdziła.

OGLĄDAJ: Kto po Hołowni na czele Polski 2050? "Czuję się kandydatką i traktuję to bardzo poważnie"
pc

Kto po Hołowni na czele Polski 2050? "Czuję się kandydatką i traktuję to bardzo poważnie"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050WenezuelaUSA
Czytaj także:
Zimowy paraliż i bardzo obfite opady śniegu w Ustce
Czerwone alarmy nadal w mocy. Gdzie należy zachować ostrożność
METEO
imageTitle
Wściekły Granerud uderzył w Austriaków. "Życzę im wszystkiego najgorszego"
EUROSPORT
imageTitle
Pech pogrzebał marzenia Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
METEO
imageTitle
Manchester City wypuścił wygraną. Podwójna radość w Londynie
EUROSPORT
imageTitle
15-letni fenomen. Może namieszać na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Szalony mecz w Anglii. Cudowny gol pogrążył mistrzów
EUROSPORT
Wilhelm Skropke z mrówkojadem olbrzymim, lata 30. XX wieku
Oddawali życie zwierzętom, są bezimienni. Szuka dawnych pracowników zoo
Tamara Barriga
Mroźna noc
Noc z trzaskającym mrozem i zawiejami śnieżnymi
METEO
Nicolas Maduro i Cilia Flores
"Cilita" działała za kulisami. "Bystrzejsza i sprytniejsza" od męża
Kamila Grenczyn
Kuba, Hawana
Rubio wskazał państwo, które może stać się "kolejnym celem" USA
Świat
GettyImages-2210774552
Żona doradcy Trumpa napisała o Grenlandii. Zareagował ambasador
Świat
imageTitle
Real kapitalnie odpowiedział Barcelonie. Hat-trick wychowanka
EUROSPORT
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
METEO
imageTitle
Odnaleziono ciało Fernando Martina
EUROSPORT
Elisabeth Wiese
Dzieci, w tym jej wnuk, trafiały do pieca lub do rzeki
Tamara Barriga
imageTitle
Pierwszy wpis Joshuy po tragicznym wypadku
EUROSPORT
Delcy Rodriguez
Tym "zaimponowała administracji Trumpa". Utrzyma się przy władzy?
Świat
Śnieg
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
METEO
cnn-bezbelek-0010
Dwa ciała i płaczące dzieci. Tajemnicze morderstwo w Ohio
Świat
imageTitle
Znalazł martwego kolegę w pokoju hotelowym. "Szok i panika"
EUROSPORT
imageTitle
Chwila prawdy Huberta Hurkacza. "Czuję się w pełni sił"
EUROSPORT
Weszli na zamarznięte Morskie Oko
Weszli na Morskie Oko. "Aż mnie zmroziło"
Kraków
Kamiński komentuje aresztowanie Maduro. "Wpis obrzydliwy". W dodatku fejk
FAŁSZKamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk
Michał Istel
imageTitle
Rekord Kowalczyk pobity. Norweg napisał historię Tour de Ski
EUROSPORT
Donald Trump
Decyzja USA "uruchomiła ciąg zdarzeń, który ciężko przewidzieć"
Świat
imageTitle
Kacper Tomasiak miał powody do zadowolenia
EUROSPORT
Mężczyzna wziął na celownik dwa gorzowskie sklepy
Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż
Lubuskie
tvn zima
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24
METEO
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzy dodatkowe połączenia między Warszawą a Krakowem
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica