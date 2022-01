"Fakty" dziś o 20 w TVN, późniejsza godzina "Faktów po Faktach"

czytaj dalej

Nas musi być stać jako państwo na to, by mieć specjalistyczne organy prokuratorskie, sądowe, policyjne, które będą się zajmować tego typu tematyką - mówił w "Faktach po Faktach" przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii profesor Błażej Kmieciak. Odnosił się między innymi do informacji o śmierci 12-latki. Decyzja o odizolowaniu dziecka od rodziny, w której miało dochodzić do molestowania, nie przyszła w porę.