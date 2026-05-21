Polska

F-35 w Polsce. Kosiniak-Kamysz: zostaną przebazowane do końca maja

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał informacje o polskich samolotach F-35. Według wypowiedzi wicepremiera podczas wizyty w Estonii pierwsze maszyny mają trafić do bazy w Polsce już "w ciągu kilkudziesięciu godzin".

Do kwestii dostawy F-35 szef MON odniósł się w czwartek.

Jak przekazał, pierwsze samoloty trafią do Polski - konkretnie do bazy w Łasku w województwie łódzkim - w ciągu najbliższych dni, "kilkudziesięciu godzin". Po zakończeniu technicznych procedur uroczyste przyjęcie nowych samolotów w Polsce zaplanowane jest na połowę czerwca.

- Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów [lotnictwa pilnującego polskiej przestrzeni powietrznej - red.] będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych RP - powiedział szef MON. - Wszystko idzie zgodnie z planem, do końca maja będą przebazowane do bazy lotniczej w Polsce - dodał.

Łącznie do Polski trafią 32 "Husarze"

Polska zamówiła dla swoich Sił Powietrznych 32 samoloty wielozadaniowe F-35, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Tego typu nowoczesne samoloty obecnie stają się jednym z najczęściej wykorzystywanych samolotów bojowych w NATO. Pierwsze z zamówionych dla Polski samoloty zostały już formalnie przekazane Siłom Powietrznym, ale obecnie przebywają jeszcze w USA, gdzie szkolą się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy.

Na początku 2020 roku Polska zawarła kontrakt o wartości ponad czterech i pół miliarda dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35, które będą znane pod nazwą "Husarz".

Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 roku, a całość dostaw zaplanowano do 2029 roku. Do końca bieżącego roku w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 - do końca 2027 roku.

Polskie F-35 trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie obecnie stacjonuje część polskich F-16 oraz - w następnym etapie - do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie stacjonowały wycofane niedawno poradzieckie Su-22. Obie jednostki wymagały gruntownej modernizacji, by przygotować się do przyjęcia wymagających specjalnych warunków maszyn piątej generacji.

Myśliwiec wielozadaniowy F-35 Lightning II
F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 roku, powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - wiele setek takich myśliwców posiadają USA. W Europie trafiają one m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech.

Świat

Baza w Łasku funkcjonuje w ramach 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach w Europie i świecie. Od 2008 roku posiada wielozadaniowe samoloty F-16.

Sebastian Klauzińsk, Olga Orzechowska, Anna Sobolewska
Udostępnij:
Adrian Wróbel
