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Polska

Wzruszający chrzest F-35. Wdowa po tragicznie zmarłym pilocie w niezwykłej roli

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Ceremonia chrztu i nadania imienia "Husarz" F-35
Ceremonia nadania imienia myśliwcom F-35
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/MON_GOV_PL
Samoloty F-35 po uroczystym przelocie nazwanym "Powitaniem z Polską" zostały oficjalnie przyjęte do służby. "Matkami chrzestnymi" myśliwców zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju "Slabie" Krakowianie.

Myśliwce F-35 w piątek oficjalnie przywitały się z Polską, po czym wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Podczas uroczystości przyjęcia ich do służby odbył się chrzest maszyn i nadanie im imienia. Na "matkę chrzestną" samolotów F-35 lotnicy wybrali Paulinę Kosiniak-Kamysz, małżonkę wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Na jej prośbę drugą "matką chrzestną" została kapitan Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po podpułkowniku pilocie Macieju "Slabie" Krakowianie. Obie panie dokonały symbolicznego chrztu samolotów.

Chrzest polskich F-35

- W czasach, gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze, strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej - mówiła Kosiniak-Kamysz. - Nadajemy ci imię "Husarz" - powiedziały wraz z kapitan Magdaleną Boryc-Krakowian, u boku której stali jej dwaj synowie. Następnie dokonano wpisu w księdze pamiątkowej.

O pilocie Macieju Krakowianie, który zginął w katastrofie myśliwca F-16 w ubiegłym roku wspomniał w swoim wystąpieniu Władysław Kosiniak-Kamysz. - Wybitny pilot. To jest część tej trudnej historii (…) jest dzisiaj z nami jego małżonka, pani doktor, pani kapitan, bo też służy w Wojsku Polskim. Są dzisiaj z nami jego synowie w mundurach Wojska Polskiego. Małych żołnierzy, ale dumnych ze swojego taty, dumnych z jego dokonań, dumnych z Wojska Polskiego. Dziękuję, że pani kapitan przyjęła moje zaproszenie i jest dzisiaj tutaj z nami - mówił szef MON.

Kim był Maciej "Slab" Krakowian

28 sierpnia ubiegłego roku, podczas lotów treningowych przed Air Show na radomskim lotnisku rozbił się polski F-16. W katastrofie zginął Maciej Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów, lider Tiger Demo Team.

Podpułkownik Maciej "Slab" Krakowian
Podpułkownik Maciej "Slab" Krakowian
Źródło zdjęcia: Piotr Polak/PAP

Dobrze znany w lotniczym świecie "Slab" był absolwentem prestiżowej Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs i miał na swoim koncie ponad 1400 godzin nalotu, w tym około 1200 na F-16. Przez 17 lat służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Wśród trofeów miał na koncie prestiżową nagrodę "As the Crow Flies" Trophy, zdobytą podczas pokazów RIAT 2025. Krakowian został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika oraz odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego Lotniczym Krzyżem Zasługi.

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Major Maciej "Slab" Krakowian zginął w katastrofie samolotu F-16 w Radomiu.

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolskaMinisterstwo Obrony NarodowejWojskoLotnictwoWojsko PolskieWładysław Kosiniak-Kamysz
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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