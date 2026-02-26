Kaczyński i posłowie PiS nieobecni na exposé Sikorskiego. Tusk: szkoda, bo to do nich skierował te słowa

W czwartek w Sejmie odbyło się exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Na sali obecni byli posłowie koalicji rządzącej, jednak ławy polityków Prawa i Sprawiedliwości świeciły pustkami. Nie było między innymi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Na nieobecność polityków PiS zareagował premier Donald Tusk.
"Prezydent, marszałkowie, rząd słuchają wystąpienia szefa polskiej dyplomacji. Kaczyńskiego i większości posłów PiS nie ma na sali. Szkoda, bo to do nich Sikorski skierował te słowa: Byliśmy, jesteśmy i będziemy lojalnymi sojusznikami Ameryki. Ale nie będziemy frajerami" - napisał Tusk na X.
Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada