Exposé Sikorskiego. "Sytuacja jest poważna"

Radosław Sikorski powiedział, że po raz dziesiąty przedstawia jako minister spraw zagranicznych zadania polskiej dyplomacji.

- Obca mi jednak jest rutyna. Wszyscy dostrzegamy zagrożenie. Sytuacja jest poważna - podkreślił. Dodał, że "świadomość niebezpieczeństwa może paraliżować lub mobilizować".

- Na paraliż nie wolno nam sobie pozwolić. Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji, tak samo, jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna - mówił szef MSZ.

- W nocy z osiemnastego na dziewiętnastego listopada, na skutek rosyjskiego ataku rakietowego na Tarnopol, zginęła wraz z mamą siedmioletnia Amelia, obywatelka naszego kraju - przypomniał.

Radosław Sikorski przemawia w Sejmie Źródło: PAP/Albert Zawada

Sikorski w Sejmie: padają coraz głośniejsze ostrzeżenia przed wojną

Sikorski oświadczył, że "zadania przed nami są niebywale złożone". - Wielkie przewroty polityczne, gospodarcze, technologiczne, które zmieniają świat, dokonują się na naszych oczach - wskazał. Podkreślił, że "bezpieczeństwo jest warunkiem realizacji wszystkich innych celów państwa". Tymczasem, jak dodał, w różnych krajach Europy padają coraz głośniejsze ostrzeżenia przed wojną.

- Premier Danii mówi, że "Europa, która nie ma możliwości i woli samoobrony, w pewnym momencie umrze". Szef francuskiego sztabu generalnego ostrzega, że kraj musi być gotowy na - cytuję - "utratę dzieci" w potencjalnym konflikcie zbrojnym z Rosją. Sekretarz generalny NATO stwierdza, że - tu znów cytat - "Rosja przyniosła wojnę z powrotem do Europy", a w związku z tym musimy być przygotowani na konflikt "w skali, jakiej doświadczyli nasi dziadkowie lub pradziadkowie" - powiedział szef polskiej dyplomacji. - Niemiecki minister obrony nie wyklucza scenariusza, w którym Rosja byłaby gotowa zaatakować kraj NATO nie za trzy czy dwa lata, ale nawet w tym roku. Szefowa MI6 ocenia - również wskazując na działania Rosji - że już "poruszamy się w sferze pomiędzy pokojem a wojną" - kontynuował.

- Historia wrzuca nas na głęboką wodę. Jak powiedział Jean Monnet, jeden z ojców Unii Europejskiej: Europa będzie się wykuwała w kryzysach i będzie sumą rozwiązań przyjętych wobec tych kryzysów - powiedział.

Sikorski: Kreml nie ustąpi. Będzie testował kolejne granice

Sikorski zauważył, że już teraz na całym kontynencie doświadczamy aktów dywersji i sabotażu. Przypomniał, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony, doszło do podpaleń, a nawet próby zamachu terrorystycznego na kolei. Zatrzymani sprawcy - przypomniał - działali na zlecenie obcego wywiadu.

Zauważył, że według Ministerstwa Cyfryzacji Polska doświadcza od dwóch do trzech tysięcy cyberataków dziennie. - Ogromną większość z nich udaje się odeprzeć, ale skala zjawiska powinna niepokoić - dodał.

Podkreślił, że celem wroga jest: przestraszyć, podzielić, nastawić różne grupy Polaków przeciwko sobie, osłabić zaufanie do władz politycznych.

- Arsenał jest znany: sieci botów rozpowszechniające fałsz i nienawiść; używanie sztucznej inteligencji do tworzenia nieprawdziwych materiałów imitujących rzetelne informacje; wykorzystywanie kryptowalut do finansowania operacji hybrydowych; ataki na infrastrukturę krytyczną; i wreszcie - pożyteczni idioci powielający groźne kłamstwa - powiedział Sikorski.

Jak mówił, po tym jak na nasze niebo wtargnęły rosyjskie drony, ruszyła kampania dezinformacyjna. Dodał, że "sprawcy chcieli zrzucić odpowiedzialność na Ukrainę i NATO". - Niestety, znaleźli posłuch także tu – na tej sali - powiedział Sikorski.

Wskazał, że podobne działania podjęto po eksplozji na linii kolejowej Warszawa-Lublin w listopadzie.

- Kreml nie ustąpi. Będzie testował kolejne granice - oświadczył i podkreślił, że "w tej walce ogromnie ważne jest budowanie odporności naszego społeczeństwa".

Sikorski o wojnie w Ukrainie

Sikorski podkreślił, że w Ukrainie wciąż trwa wojna, a całkowitą odpowiedzialność ponosi agresor - Rosja. - Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji - oświadczył szef MSZ. Podkreślił, że "dzięki odwadze swoich żołnierzy, dzięki poświęceniu obywateli i wsparciu sojuszników na całym świecie - w tym Polski - Ukraina się broni". - Wszystkim, którzy uważają, że pomoc Ukrainie jest niepotrzebna czy nieopłacalna, mówię wyraźnie: popełniacie błąd - podkreślił.

Szef MSZ mówił, że "gdyby Ukraina przegrała, zagrożenie ze strony Rosji nie spadnie, ale wzrośnie". - Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby czołgi Putina stanęły w Medyce pod Przemyślem. Na wzmacnianie obrony własnego terytorium musielibyśmy przeznaczać o wiele więcej pieniędzy niż dziś kosztuje nas pomoc Ukrainie - dodał.

Podkreślił, że "wolna, będąca częścią Zachodu Ukraina to dla nas szansa". - Szansa na wyrwanie kłów rosyjskiemu imperializmowi, na wzmocnienie wspólnej obrony, na intensywną współpracę gospodarczą, na wspólne projekty w przemyśle obronnym oraz zaangażowanie naszych przedsiębiorstw w proces obudowy - mówił Sikorski.

Na sali plenarnej obecny jest między innymi prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent RP Karol Nawrocki Źródło: PAP/Albert Zawada

Pierwotnie informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 roku, zwyczajowo nazywana exposé szefa MSZ, była planowana na 11 lutego. Exposé ministra zostało przełożone po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zwołał na ten dzień posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Opracowała Justyna Sochacka