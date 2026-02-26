Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Exposé Sikorskiego. "Sytuacja jest poważna"

Radosław Sikorski przemawia w Sejmie
Sikorski: Sytuacja jest poważna. Nie wolno nam sobie pozwolić na paraliż
Źródło: TVN24
Wszyscy dostrzegamy zagrożenie. Na paraliż nie wolno nam sobie pozwolić. Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji, tak samo, jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna - powiedział wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podczas swojego exposé w Sejmie.

Radosław Sikorski powiedział, że po raz dziesiąty przedstawia jako minister spraw zagranicznych zadania polskiej dyplomacji.

Oglądaj exposé szefa MSZ w TVN24+ >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- Obca mi jednak jest rutyna. Wszyscy dostrzegamy zagrożenie. Sytuacja jest poważna - podkreślił. Dodał, że "świadomość niebezpieczeństwa może paraliżować lub mobilizować".

- Na paraliż nie wolno nam sobie pozwolić. Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji, tak samo, jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna - mówił szef MSZ.

- W nocy z osiemnastego na dziewiętnastego listopada, na skutek rosyjskiego ataku rakietowego na Tarnopol, zginęła wraz z mamą siedmioletnia Amelia, obywatelka naszego kraju - przypomniał.

Radosław Sikorski przemawia w Sejmie
Radosław Sikorski przemawia w Sejmie
Źródło: PAP/Albert Zawada

Sikorski w Sejmie: padają coraz głośniejsze ostrzeżenia przed wojną

Sikorski oświadczył, że "zadania przed nami są niebywale złożone". - Wielkie przewroty polityczne, gospodarcze, technologiczne, które zmieniają świat, dokonują się na naszych oczach - wskazał. Podkreślił, że "bezpieczeństwo jest warunkiem realizacji wszystkich innych celów państwa". Tymczasem, jak dodał, w różnych krajach Europy padają coraz głośniejsze ostrzeżenia przed wojną.

- Premier Danii mówi, że "Europa, która nie ma możliwości i woli samoobrony, w pewnym momencie umrze". Szef francuskiego sztabu generalnego ostrzega, że kraj musi być gotowy na - cytuję - "utratę dzieci" w potencjalnym konflikcie zbrojnym z Rosją. Sekretarz generalny NATO stwierdza, że - tu znów cytat - "Rosja przyniosła wojnę z powrotem do Europy", a w związku z tym musimy być przygotowani na konflikt "w skali, jakiej doświadczyli nasi dziadkowie lub pradziadkowie" - powiedział szef polskiej dyplomacji. - Niemiecki minister obrony nie wyklucza scenariusza, w którym Rosja byłaby gotowa zaatakować kraj NATO nie za trzy czy dwa lata, ale nawet w tym roku. Szefowa MI6 ocenia - również wskazując na działania Rosji - że już "poruszamy się w sferze pomiędzy pokojem a wojną" - kontynuował.

- Historia wrzuca nas na głęboką wodę. Jak powiedział Jean Monnet, jeden z ojców Unii Europejskiej: Europa będzie się wykuwała w kryzysach i będzie sumą rozwiązań przyjętych wobec tych kryzysów - powiedział.

Sikorski: Kreml nie ustąpi. Będzie testował kolejne granice

Sikorski zauważył, że już teraz na całym kontynencie doświadczamy aktów dywersji i sabotażu. Przypomniał, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony, doszło do podpaleń, a nawet próby zamachu terrorystycznego na kolei. Zatrzymani sprawcy - przypomniał - działali na zlecenie obcego wywiadu.

Zauważył, że według Ministerstwa Cyfryzacji Polska doświadcza od dwóch do trzech tysięcy cyberataków dziennie. - Ogromną większość z nich udaje się odeprzeć, ale skala zjawiska powinna niepokoić - dodał.

Podkreślił, że celem wroga jest: przestraszyć, podzielić, nastawić różne grupy Polaków przeciwko sobie, osłabić zaufanie do władz politycznych.

- Arsenał jest znany: sieci botów rozpowszechniające fałsz i nienawiść; używanie sztucznej inteligencji do tworzenia nieprawdziwych materiałów imitujących rzetelne informacje; wykorzystywanie kryptowalut do finansowania operacji hybrydowych; ataki na infrastrukturę krytyczną; i wreszcie - pożyteczni idioci powielający groźne kłamstwa - powiedział Sikorski.

Jak mówił, po tym jak na nasze niebo wtargnęły rosyjskie drony, ruszyła kampania dezinformacyjna. Dodał, że "sprawcy chcieli zrzucić odpowiedzialność na Ukrainę i NATO". - Niestety, znaleźli posłuch także tu – na tej sali - powiedział Sikorski.

Wskazał, że podobne działania podjęto po eksplozji na linii kolejowej Warszawa-Lublin w listopadzie.

- Kreml nie ustąpi. Będzie testował kolejne granice - oświadczył i podkreślił, że "w tej walce ogromnie ważne jest budowanie odporności naszego społeczeństwa".

Sikorski o wojnie w Ukrainie

Sikorski podkreślił, że w Ukrainie wciąż trwa wojna, a całkowitą odpowiedzialność ponosi agresor - Rosja. - Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji - oświadczył szef MSZ. Podkreślił, że "dzięki odwadze swoich żołnierzy, dzięki poświęceniu obywateli i wsparciu sojuszników na całym świecie - w tym Polski - Ukraina się broni". - Wszystkim, którzy uważają, że pomoc Ukrainie jest niepotrzebna czy nieopłacalna, mówię wyraźnie: popełniacie błąd - podkreślił.

Szef MSZ mówił, że "gdyby Ukraina przegrała, zagrożenie ze strony Rosji nie spadnie, ale wzrośnie". - Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby czołgi Putina stanęły w Medyce pod Przemyślem. Na wzmacnianie obrony własnego terytorium musielibyśmy przeznaczać o wiele więcej pieniędzy niż dziś kosztuje nas pomoc Ukrainie - dodał.

Podkreślił, że "wolna, będąca częścią Zachodu Ukraina to dla nas szansa". - Szansa na wyrwanie kłów rosyjskiemu imperializmowi, na wzmocnienie wspólnej obrony, na intensywną współpracę gospodarczą, na wspólne projekty w przemyśle obronnym oraz zaangażowanie naszych przedsiębiorstw w proces obudowy - mówił Sikorski.

Na sali plenarnej obecny jest między innymi prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent RP Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Albert Zawada

Pierwotnie informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 roku, zwyczajowo nazywana exposé szefa MSZ, była planowana na 11 lutego. Exposé ministra zostało przełożone po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zwołał na ten dzień posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Opracowała Justyna Sochacka

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
Tagi:
Radosław SikorskiSejmMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
Zniszczenia w obwodzie zaporoskim po rosyjskim ataku
Rosyjski atak na Ukrainę. Drony i rakiety uderzyły w dniu rozmów z USA
Świat
Michał Dworczyk
PiS dokręca śrubę posłom. Dyscyplinarka za dobre słowo o SAFE
Patryk Michalski
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
BIZNES
Zapadlisko w Nebrasce
Auta nagle zapadły się pod ziemię. Nagranie
METEO
Polsce grozi "scenariusz grecki"?
Polsce grozi "scenariusz grecki"? Przed czym ostrzegła Komisja Europejska
Michał Istel
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Zmiany w rankingu zaufania. Radosław Sikorski goni Karola Nawrockiego
Polska
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali "chemików"
WARSZAWA
Harare
Odrzucili setki milionów dolarów od USA. Uznali to za zagrożenie
BIZNES
imageTitle
"Bezbronni, bez głowy". Klęska Borussii rodzi poważne konsekwencje
EUROSPORT
dlonie telefony ludzie shutterstock_2388175837
Miał być projekt, będą założenia. Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci nie w tym roku
Patryk Michalski
Zderzenie kilku aut pod Warszawą
Zderzenie kilku aut pod Warszawą, sprawca pijany
WARSZAWA
imageTitle
Zgotowali Borussii katastrofę. "Obroniliśmy włoski futbol"
EUROSPORT
Nad Polską największa anomalia
Zwrot w pogodzie. "Nad Polską anomalia będzie największa"
METEO
imageTitle
Bolid dachował. Moment wypadku nagrała kamera w środku
EUROSPORT
shutterstock_2579063507
Coraz więcej multidłużników w Polsce. Fala bankructw
BIZNES
Remont kościoła paulinów
Pochodzi z XIV wieku. Przechodzi remont
WARSZAWA
Obwód zaporoski (sierpień 2025)
Generał Różański o zagrożeniu ze strony Rosji. "Realne"
Polska
74-latka miała werbować potencjalne ofiary (zdjęcie ilustracyjne)
O tyle wzrosną limity dodatkowego przychodu emerytów
BIZNES
27 min
Węgry
Premiera"Ludzie przestali siedzieć cicho, widać, że chcą zmiany"
Radomir Czarnecki
Zniszczone domu po osunięciu się ziemi w mieście Juiz de Fora
"Widziałem ludzi uwięzionych w domach. Nic nie mogliśmy zrobić"
METEO
imageTitle
"Potężne" zderzenie i nerwowe oczekiwanie na murawie
Najnowsze
shutterstock_2630125311
Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali
BIZNES
Pożar domu w miejscowości Łomna
Pożar domu jednorodzinnego. Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
imageTitle
Nieudany występ Linette. "Wpuściła" rywalkę do czołowej setki
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump "się odpalił" i obraża
Świat
Jarosław Kaczyński przed głosowaniem ws. nowego marszałka Sejmu
"Jest takim naszym ojcem. Trzeba mieć szacunek dla ojca"
Polska
Księżyc
Widowiskowe zjawiska nad naszymi głowami. Kiedy spojrzeć w niebo
METEO
imageTitle
Mistrz mówi "stop". Nie dojdzie do wielkiego rewanżu
EUROSPORT
Bill Gates pozujący z młodą kobietą. Zdjęcie udostępnione przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Bill Gates zabrał głos. "Nie zrobiłem, nie widziałem..."
Świat
Kubańska straż graniczna zaatakowała amerykańską motorówkę
Kuba ostrzelała amerykańską motorówkę. Nie żyją cztery osoby
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica