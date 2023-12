Czy Morawiecki będzie udawał? Buda: Oczywiście, że nie. To konstytucja przewiduje taką formułę

Mateusz Morawiecki w swoim expose "przedstawi najważniejsze wyzwania, jakie przed nami stoją" - mówił w TVN24 Waldemar Buda z PiS. Przyznał, że wynik głosowania w sprawie wotum zaufania dla Morawieckiego "jest dosyć przewidywalny". - To jutrzejsze expose to będzie taki dziki łabędzi śpiew premiera Morawieckiego - oceniła Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej.

27 listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tak zwanym pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w poniedziałek przedstawi Sejmowi expose z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. 248 posłów ma powyborcza koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jej kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Głosowanie w sprawie powołania go na szefa rządu ma się odbyć jeszcze tego samego dnia.

Buda: Morawiecki nie będzie udawał

O expose, które rano wygłosi w Sejmie Mateusz Morawiecki, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Waldemar Buda, były minister w rządzie Morawieckiego, obecnie poseł PiS.

- To nie będzie głos do samych parlamentarzystów. To będzie głos do Polaków, do osób, które głosowały na Zjednoczoną Prawicę. (...) Jest grupa bardzo ważnych spraw, których bez względu na wynik głosowania, będziemy pilnować. Pan premier te sprawy przedstawi - powiedział. Jak mówił, "to będzie expose najważniejszych wyzwań, które stoją przed nami w najbliższym czasie".

Pytany, czy Morawiecki będzie udawał, że liczy na uzyskanie wotum zaufania i dalsze rządzenie, Buda odparł: - Oczywiście ze nie. To konstytucja nakazuje taką formułę.

- A co by się wydarzyło, gdyby w drugim kroku rząd Donalda Tuska nie otrzymał większości? Musi być krok po kroku, trzeba tę drogę przejść, ale nikt nie robi wielkich nadziei - przyznał. Powiedział też, że wynik głosowania sprawie wotum zaufania dla Morawieckiego "jest dosyć przewidywalny".

Buda: może się okazać, że dwutygodniowy rząd zrobił więcej niż nowy zrobi przez długi czas

Buda chwalił też dokonania dwutygodniowego rządu Morawieckiego. Jak stwierdził, "może się okazać, że ten rząd dwutygodniowy zrobił więcej, niż nowy rząd zrobi przez długi czas".

- Pan premier z ministrem finansów utrzymali zerowy VAT na żywność, przygotowana jest ustawa o wakacjach kredytowych. I najważniejsze - afera wiatrakowa. Myśmy skorygowali te przepisy i przygotowaliśmy mrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych na cały rok - wyliczał.

Wcisło: to będzie dziki łabędzi śpiew Morawieckiego

Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej oceniła, że "to jutrzejsze expose to będzie taki dziki łabędzi śpiew premiera Morawieckiego".

- Po to, żeby pokazać - "co by było gdyby". To jedna wielka ściema, pokazanie swojemu elektoratowi: "chciałbym, ale nie mogę" - dodała.

- Zawłaszczyli państwo, zniszczyli instytucje, zniszczyli pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Ale udało im się zjednoczyć Polaków i doprowadzić do tego, że wyszli na ulice i zagłosowali. Aż tak wkurzyliście Polaków - zwróciła się do Budy.

