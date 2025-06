Tusk o konflikcie w reprezentacji i Idze Świątek

Donald Tusk: nie będę w rządzie tolerował sporów, które zamienią się w kłótnie publiczne Źródło: TVN24

W środę Donald Tusk wygłosił expose w Sejmie i zwrócił się do izby niższej o wyrażenie wotum zaufania dla jego rządu. Potwierdził między innymi, że rekonstrukcja rządu nastąpi w lipcu, a rzecznik rządu zostanie powołany jeszcze w czerwcu. Na koniec wystąpienia premier odniósł się do ostatnich sportowych wydarzeń.

Tusk o konflikcie w drużynie

- Jeśli ktoś nie wierzy w to, że damy radę, albo jeśli chciałby zamienić koalicję rządzącą w targowisko próżności czy konfliktów, to niech nie głosuje za wotum zaufania. Niech głosują za tym ci, którzy naprawdę wierzą w to, że przez kolejne 2,5 roku doprowadzimy do kolejnych sukcesów naszej ojczyzny, Rzeczpospolitej, że tylko temu będą poświęcać czas, i że nie zgubimy tego, co dla nas najważniejsze, spierając się o detale - mówił w Sejmie Donald Tusk.

- Uprzedzam, nie będę w rządzie tolerował sporów, które zamienią się w kłótnie publiczne, brak zaufania do siebie - podkreślił premier. - Czym się kończy konflikt w drużynie, która powinna być powodowana jednym celem, jednym duchem? Widzieliśmy wczoraj w Helsinkach - dodał, nawiązując do meczu polskiej reprezentacji. - Nie róbmy tego typu błędów. Musimy zrozumieć na nowo, co to znaczy gra drużynowa. To także lojalność, wiara w zwycięstwo i solidarność wobec świata zewnętrznego - powiedział.

Tusk o Idze Świątek i "słynnym napisie"

- Nie chcę przesadzać ze sportowymi porównaniami, ale pewnie tak jak wielu z was, kibicowałem Idze Świątek. Widzieliście na pewno ten słynny napis na turnieju Roland Garros: "Zwycięstwo należy do najwytrwalszych" - zwracał się do posłów. - Ja życzę wam wszystkim wytrwałości. Życzę wam determinacji. Każdy, kto jest gotów razem ze mną, razem z rządem, przede wszystkim z naszymi wyborcami, nie zważając na chwilowe emocje, iść do przodu i budować lepszą Polskę, niech zagłosuje dzisiaj za wotum zaufania dla naszego rządu - zaapelował Tusk.