Ewakuacja z Afganistanu. Dziesiąty samolot wylądował w Warszawie. Trwają poszukiwania rodziny 13-letniego Afgańczyka

Samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu wylądował dziś rano w Warszawie. Na jego pokładzie było ponad 116 osób, w tym 37 dzieci poniżej piątego roku życia, a łącznie Polska ewakuowała do tej pory 770 osób z Kabulu. - Nie możemy dać gwarancji każdej osobie, która się do nas zgłasza, że zostanie ewakuowana. Nie pomożemy wszystkim - przyznał w czasie konferencji prasowej wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Po południu w poniedziałek na warszawskim lotnisku wylądował samolot, na pokładzie którego było ponad 70 osób. Był to ósmy samolot z ewakuowanymi z Afganistanu. Dziewiąty wylądował w Polsce w nocy z poniedziałku na wtorek.

Dziesiąty samolot wylądował w Warszawie we wtorek po 9 rano. Na jego pokładzie było ponad 116 osób, w tym 37 dzieci poniżej piątego roku życia - poinformował na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Łącznie Polska ewakuowała z Afganistanu 770 osób.

Ósmy samolot z ewakuowanymi z Afganistanu wylądował w Warszawie TVN24

Ewakuacja z Afganistanu. Michał Dworczyk o ewakuowanych

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślił, że ewakuacja dotyczy Afgańczyków, którzy współpracowali z Polską. "Afgańczyków, którzy w ostatnich latach pomagali w czasie naszej misji w tym kraju, pomagali żołnierzom Wojska Polskiego, pomagali polskim dyplomatom. Dzisiaj my pomagamy im oraz ich rodzinom, dbając o to, aby mogli bezpiecznie wyjechać z Afganistanu i uniknąć zagrożenia" - podkreślił w poniedziałek Dworczyk.

Marcin Przydacz: nie możemy gwarantować, że ewakuujemy każdego chętnego

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił na konferencji prasowej we wtorek, że 31 sierpnia to data, którą Amerykanie wyznaczają jako koniec ewakuacji. - Nie możemy dać gwarancji każdej osobie, która się do nas zgłasza, że zostanie ewakuowana. Tak naprawdę to są tysiące osób albo nawet pewnie już więcej niż tysiące osób, setki tysięcy osób, które chciałyby być stamtąd ewakuowane. Nie pomożemy wszystkim. My możemy robić wszystko, co w naszej mocy, ale musimy dbać też o bezpieczeństwo naszych ludzi, naszych żołnierzy - mówił.

Dodał, że "jeśli w koordynacji z sojusznikami zapadnie decyzja o wycofaniu, to te osoby, które zostaną ewakuowane, będą w Polsce bezpieczne, a inne będą musiały także szukać innej drogi na ewakuację".

Marcin Przydacz: nie możemy gwarantować, że ewakuujemy każdego chętnego TVN24

Trwają poszukiwania bliskich 13-latka

We wtorek Dworczyk zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęcie 13-letniego chłopca, który przebywa pod opieką polskich żołnierzy w Afganistanie. Poszukuje on swojej rodziny. "Poszukiwania jego bliskich trwają od niedzieli. Informacje zostały wysłane do organizacji pozarządowych" - napisał szef KPRM.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że jeśli rodzice chłopca się nie znajdą, zostanie on ewakuowany z Kabulu do Polski.

Mariusz Błaszczak: wszyscy obywatele Polski ewakuowani z Afganistanu

Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział we wtorek rano w radiowej Jedynce, że polscy żołnierze, którzy przebywają obecnie w Afganistanie, to przede wszystkim piloci, którzy obsługują trzy statki powietrzne, oraz "cała ochrona tego przedsięwzięcia".

Dodał też, że wszyscy współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego, którzy chcieli wrócić do Polski, zrobili to do czerwca tego roku. - Są to ludzie, którzy rzeczywiście mogli się obawiać represji ze strony talibów, a są zasłużeni dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, bo realnie wspierali służbę naszych żołnierzy w Afganistanie - mówił.

Pytany, czy możemy liczyć na to, że ewakuacja zostanie zakończona do 31 sierpnia br., Błaszczak odparł: "W zasadzie mogę powiedzieć tak, że wszyscy obywatele naszego kraju zostali ewakuowani z Afganistanu, również współpracownicy – czy to polskich służb dyplomatycznych, czy to Wojska Polskiego podczas misji".

- Pomagamy też naszym sojusznikom - zaznaczył szef MON.

Ewakuacja z Afganistanu do Polski

Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. 15 sierpnia wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli oraz swoich współpracowników z Afganistanu.

Osoby z Afganistanu są ewakuowane z Kabulu do Uzbekistanu samolotami wojskowymi, a następnie samolotami cywilnymi do Polski.

Do Afganistanu zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy poleciał Polski Kontyngent Wojskowy, liczący do 100 osób, który ma wspierać ewakuację afgańskich współpracowników Polski i innych krajów NATO z tego kraju.

Autor:pp/karol,kab

Źródło: PAP