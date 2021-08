Ewakuacja z Afganistanu. W poniedziałek kolejny samolot

Kolejni ewakuowani z Afganistanu mają przybyć w poniedziałek do Warszawy. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że samolot lecący z Uzbekistanu do Polski wystartował z dużym opóźnieniem. Jak przekazał, na pokładzie znajduje się około 70 Afgańczyków. Specjalne podziękowania "wszystkim, którzy realizują tę misję", wystosował premier Mateusz Morawiecki.

Kolejny samolot z ewakuowanymi z Afganistanu miał wylądować rano w Warszawie. - Jest duże opóźnienie ze względu na problemy na miejscu - poinformował Michał Dworczyk. - Samolot z Nawoi wystartował dopiero niedawno do Polski. Na pokładzie jest około 70 Afgańczyków - dodał minister. Szef KPRM poinformował też, że "kolejny samolot cywilny jest już w drodze do Uzbekistanu".

Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. W niedzielę 15 sierpnia wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli oraz swoich współpracowników z Afganistanu. Do Afganistanu zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy udał się Polski Kontyngent Wojskowy, liczący do 100 osób, który ma wspierać ewakuację afgańskich współpracowników Polski i innych krajów NATO z tego kraju.