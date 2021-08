Ewakuacja z Afganistanu. Dworczyk: wieczorem startuje kolejny samolot

Do tej pory do Polski przyleciało pięć samolotów z osobami ewakuowanymi z Afganistanu - poinformował w sobotę szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Dodał, że na ich pokładzie było ponad 260 osób. Zapowiedział, że w niedzielę rano w Warszawie wyląduje kolejny samolot z ewakuowanymi z Kabulu.

Na pokładach polskich samolotów znajdowali się zarówno obywatele Polski, jak i polscy współpracownicy w Afganistanie i ich rodziny. Wszyscy Polacy, którzy zgłosili się do MSZ, zostali już ewakuowani. Operacja prowadzona przez polskie służby odbywa się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL LOT ewakuowani dostają się do Polski.