Ostatni samolot z ewakuowanymi z Afganistanu wylądował w Warszawie

Wyjaśniał też informację, którą chwilę wcześniej podał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk , o tym, że łącznie ewakuowano 1100 osób. Wiceszef resortu mówił, że te 1100 to liczba osób, które zostały ewakuowane do Polski "z naszych, polskich list". - Dodatkowo było 175 Afgańczyków na potrzeby litewskie, którzy zostali przetransportowani bezpośrednio do Wilna i było prawie 30 współpracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego, było kilku Afgańczyków [ewakuowanych - przyp. red.] na potrzeby estońskie - tłumaczył.

- Zwrócił się do nas Międzynarodowy Fundusz Walutowy z siedzibą w Waszyngtonie z prośbą o ewakuacji ich współpracowników widząc jak skuteczną misję realizujemy w tych trudnych warunkach. Zrobiliśmy to. Ci ludzie są już bezpieczni. Zwróciła się do nas Litwa z prośbą o ewakuowanie ich tłumaczy i współpracowników. Te osoby również zostały bezpiecznie odtransportowane do Wilna. Zwróciły się do nas inne państwa np. Estonia i również tym państwom pomagaliśmy - wyliczał wiceszef MSZ i wymienił także między innymi rodzinę holenderską.