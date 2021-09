Dworczyk: Polska zgodziła się przyjąć 500 Afgańczyków na kilka miesięcy

Później w rozmowie z Polską Agencją Prasową Dworczyk poinformował, że "w ramach solidarności sojuszniczej Polska, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przyjmuje 500 Afgańczyków, którzy współpracowali z NATO w Afganistanie". - 50 z nich zostanie w Polsce, natomiast pozostali w ciągu trzech miesięcy wyjadą do krajów docelowych - przekazał.

Ewakuacja z Afganistanu

Ewakuacja prowadzona przez polskie służby odbywała się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL LOT ewakuowani dostawali się do Polski. Pierwszy samolot z osobami ewakuowanymi wylądował w Warszawie w środę 18 sierpnia, a sama misja ewakuacyjna potrwała około tygodnia. Ostatecznie ewakuowano wszystkich sześciu obywateli Polski, którzy zwrócili się do MSZ oraz kilkuset afgańskich współpracowników polskich służb. Polska ewakuowała także współpracowników państw sojuszniczych oraz instytucji międzynarodowych, w tym pracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego.