Ewakuowani do Polski Afgańczycy złożyli wnioski uchodźcze. Wiceszef MSWiA podał liczbę

Wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Grodecki poinformował, że około 600 Afgańczyków ewakuowanych do Polski złożyło już wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej. Jak dodał, dla Afgańczyków, którzy uzyskają status uchodźcy, przygotowywany jest program adaptacyjny. Wiceszef resortu odniósł się też do sprawy zatrucia się grzybami przez afgańską rodzinę w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki w RMF FM był pytany o sytuację afgańskich współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz polskiej dyplomacji, którzy zostali ewakuowani z Kabulu do Polski. Osoby te zostały objęte opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców i trafiły do ośrodków dla cudzoziemców w kraju.