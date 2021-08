Czwarty samolot z ewakuowanymi z Afganistanu wylądował w Warszawie

Samolot Embraer lecący z Nawoi w Uzbekistanie z międzylądowaniem w stolicy Gruzji Tbilisi wylądował na warszawskim Okęciu około godziny 23.15. To już czwarty transport z osobami ewakuowanymi z Kabulu, który przyleciał do stolicy Polski.

Do tej pory w Warszawie wylądowały trzy samoloty z ewakuowanymi z Kabulu Polakami i polskimi współpracownikami oraz ich rodzinami. Tymi transportami do Polski trafiło 130 osób.

Wszyscy Polacy, którzy zgłosili się do MSZ, zostali ewakuowani już ewakuowani. Operacja prowadzona przez polskie służby odbywa się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL LOT ewakuowani dostają się do Polski.